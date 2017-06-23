В Києві вибухнув позашляховик

23 июня 2017 | 12:20

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Сьогодні стався вибух в позашляховику у Шевченківському районі столиці, один чоловік постраждав. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

О 10:36 у чергову частину Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про вибух на перехресті вулиць Тургєнівська-Полтавська. Вибух пролунав в позашляховику: пошкоджена передня частина транспортного засобу. Внаслідок вибуху постраждав чоловік, 1970 р.н., лікарі надають йому медичну допомогу, а також пошкоджені припарковані поруч автомобілі і фасади будівель. Інформація про події внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. УНН



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