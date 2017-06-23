В Росії можуть заблокувати Telegram

“У разі фактичної відмови від виконання обов’язків організатора поширення інформації, Telegram в Росії повинен бути заблокований,” — йдеться в заяві О.Жарова.

До тих пір, поки Роскомнадзор не отримаємо потрібну інформацію.

О.Жаров написав, що Роскомнадзор направляє по всім доступним адресами Telegram листи з роз’ясненнями вимог російського закону про організаторів поширення інформації.

“Вимога одна, і вона проста: заповнити надіслану анкету відомостями про компанію, яка управляє Telegram. І офіційно направити в Роскомнадзор для включення цих даних до реєстру організаторів поширення інформації. Однак до цих пір ми не отримали від адміністрації месенджера ніякої відповіді,” — йдеться в повідомленні.

В зазяві зазначили, що в силу закону Росії Telegram повинен виконувати обов’язки організатора поширення інформації