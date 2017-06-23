ТЕМА

В Росії можуть заблокувати Telegram

23 июня 2017 | 12:18

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Глава Роскомнадзора Олександр Жаров звернувся до засновника месенджера Telegram Павла Дурова і його команди з вимогою передати дані про сервіс для включення цих даних до реєстру організаторів поширення інформації. Текст звернення опубліковано на сайті відомства, передає УНН. “Час, відведений Роскомнадзор законом на прийняття рішення, закінчується. Тому я публічно звертаюся до команди Telegram і особисто Павлу Валерійовичу Дурову: виконаєте російське законодавство!” — йдеться в заяві.


 

“У разі фактичної відмови від виконання обов’язків організатора поширення інформації, Telegram в Росії повинен бути заблокований,” — йдеться в заяві О.Жарова.

До тих пір, поки Роскомнадзор не отримаємо потрібну інформацію.

О.Жаров написав, що Роскомнадзор направляє по всім доступним адресами Telegram листи з роз’ясненнями вимог російського закону про організаторів поширення інформації.

“Вимога одна, і вона проста: заповнити надіслану анкету відомостями про компанію, яка управляє Telegram. І офіційно направити в Роскомнадзор для включення цих даних до реєстру організаторів поширення інформації. Однак до цих пір ми не отримали від адміністрації месенджера ніякої відповіді,” — йдеться в повідомленні.

В зазяві зазначили, що в силу закону Росії Telegram повинен виконувати обов’язки організатора поширення інформації



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