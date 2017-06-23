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На Житомирщины арештували бурштинового депутата

23 июня 2017 | 12:05

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Депутата, затриманого на Житомирщині за намагання надати хабара співробітнику Нацполіції України, заарештовано.


За клопотанням військової прокуратури Центрального регіону України, депутату Олевської міської ради об’єднаної територіальної громади Житомирської області, який підозрюється у наданні неправомірної вигоди співробітнику Нацполіції України, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 512 тисяч гривень.

Таке рішення ухвалив Печерський районний суд міста Києва.  

Кошти у розмірі 1600 доларів США, він пропонував за створення сприятливих умов для видобутку бурштину та не реєстрації кримінального провадження.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище).



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