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В ВР новый законопроект о легализации авто с иностранной регистрацией
21 июня 2017 | 13:12
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Сегодня состоялось выездное заседание комитета Верховной Рады по вопросам таможенной и налоговой политики в Львовской области. В заседании приняли участие глава комитета Нина Южанина, а также глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка. Один из вопросов, который обсуждали депутаты, как раз касался и легализации автомобилей на иностранных номерах.
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