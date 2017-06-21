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В ВР новый законопроект о легализации авто с иностранной регистрацией

21 июня 2017 | 13:12

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Сегодня состоялось выездное заседание комитета Верховной Рады по вопросам таможенной и налоговой политики в Львовской области. В заседании приняли участие глава комитета Нина Южанина, а также глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка. Один из вопросов, который обсуждали депутаты, как раз касался и легализации автомобилей на иностранных номерах.


Как стало известно AUTO-Consulting, сейчас Кабмин, совместно с депутатами готовит законопроект, в котором предусмотрена возможность легализовать в Украине такие авто. Но не все. По словам Нины Южаниной, дадут возможность легализировать авто на иностранных номерах возрастом до 7 лет. Судьба же остальных авто пока под вопросом. 

Также Южанина не уточнила сам механизм такой легализации, сказав лишь что им дадут возможность льготно растаможить автомобили, при условии, что они имеют возраст до 7 лет. 

О сроках появления нового законопроекта в Верховной Раде уточнений также не было. 

Напомним, что государство откладывает решение вопроса с пребыванием автомобилей иностранной регистрации уже 2 года . Еще в начале 2016 года в парламент был подан законопроект депутата Балоги, которым предусматривался новый порядок пребывания в Украине автомобилей иностранной регистрации. После этого в Верховную Раду было подано уже с десяток законопроектов, регламентирующих статус таких автомобилей в Украине. Но голосование по таким законопроектам все время откладывается, а каждый месяц меняются подходы к решению этой проблемы со стороны чиновников.


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