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В Одесі спіймали розбійників

21 июня 2017 | 08:41

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Зловмисники напали на одесита, вдарили по голові, забрали гроші, особисті речі і намагалися зникнути. Правоохоронці затримали чотирьох розбійників за кілька кварталів від місця злочину.


 Зараз затриманих перевіряють  на  причетність  до аналогічних злочинів у інших регіонах
держави.  Голова  Національної поліції України Сергій Князєв зазначив,
що затримання відбулося завдяки злагодженій роботі кількох підрозділів
поліції.



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