В Одесі спіймали розбійників

Зараз затриманих перевіряють на причетність до аналогічних злочинів у інших регіонах держави. Голова Національної поліції України Сергій Князєв зазначив, що затримання відбулося завдяки злагодженій роботі кількох підрозділів поліції.

Зловмисники напали на одесита, вдарили по голові, забрали гроші, особисті речі і намагалися зникнути. Правоохоронці затримали чотирьох розбійників за кілька кварталів від місця злочину.