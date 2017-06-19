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В Борисполі військовий поранив цивільну особу

19 июня 2017 | 21:01

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Військовою прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону України за фактом інциденту у місті Борисполі, де військовослужбовець здійснив постріл у цивільну особу, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 414 КК України, тобто порушення правил поводження зі зброєю, що заподіяло потерпілому тілесні ушкодження.


 18 червня 2017 року перебуваючи у складі добового наряду військової частини, військовослужбовець побачив сторонню особу, яка начебто незаконно проникла на військовий об’єкт та здійснив постріл з табельної вогнепальної зброї, спричинивши вогнепальне поранення в ногу потерпілому, який безпідставно перебував на території поста.

Проводяться першочергові слідчі дії. Встановлюються обставини події.



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