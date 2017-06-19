Відомий винуватець загибелі двох солдатів на складі

19 июня 2017 | 17:29

Завершено досудове розслідування за фактом вибуху на полігоні в смт. Гончарівське, де загинули два солдати.

Військовою прокуратурою Чернігівського гарнізону Центрального регіону України завершено досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактом вибуху на території військового полігону в смт. Гончарівське, де загинули два військовослужбовці строкової служби та ще один отримав тілесні ушкодження.

Інцидент стався 9 червня 2016 року. Начальник полігону військової частини у званні капітан недбало поставився до своїх службових обов’язків та не організував знищення вибухонебезпечних предметів на полігоні, що не вибухнули під час проведення випробувань.

У зв’язку з цим, на неперевіреній вибухонебезпечній ділянці полігону між 4 та 5 спостережними вишками відбувся вибух залишків бойової частини авіаційної некерованої ракети типу С-8. Два солдати загинули, ще один отримав тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості.

Обвинувальний акт скеровано до суду за ч. 2 ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки). За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Тривалий строк проведення досудового розслідування зумовлений проведенням судово-медичної, судово-балістичної та вибухотехнічної експертиз, а також переховуванням обвинуваченого від органу досудового розслідування.