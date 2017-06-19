Стоимость запуска ракет от SpaceX в несколько раз дешевле, чем у конкурентов

19 июня 2017 | 17:17

ВВС США опубликовали бюджетную заявку на ближайшие несколько лет. Согласно документу, в настоящее время один запуск ракеты United Launch Alliance (ULA), совместного предприятия Boeing и Lockheed Martin, обходится в два раза дороже, чем аналогичные услуги от компании SpaceX.

За последний год ULA утратила свою монополию по запускам спутников для оборонного сектора, а новые данные могут еще больше ослабить позиции аэрокосмических гигантов, информирует news.eizvestia.com.

До момента публикации бюджетной заявки точные расценки при запусках космических аппаратов для нужд ВВС США не были известны. Однако в 2016 году новый закон обязал Пентагон включать в ежегодный отчет бюджеты национальных космических программ. Первый отчет в частности сообщает, что ВВС планирует к 2021 году выплачивать United Launch Alliance по $423 млн за запуск одной ракеты. Услуги компании Илона Маска к этому времени будут обходиться Пентагону на $300 млн дешевле.

Как отмечает Ars Technica, в бюджетной заявке указаны максимально возможные расценки. В 2018 и 2019 годах стоимость одного космического запуска ULA обойдется в $202 и $216 млн соответственно. При этом цена аналогичных услуг от SpaceX в 2016 и 2017 годах была $83 млн и $96,5 млн, то есть более чем в два раза ниже.

После 2020 года компания Илона Маска может повысить цены на космические пуски, но маловероятно, что этот показатель достигнет $400 млн, как у главного конкурента SpaceX. В своем микроблоге в Twitter Илон Маск уже подчеркнул существенную разницу в цене. «Разница в $300 млн между SpaceX и Boeing/Lockheed превосходит среднюю стоимость спутника, так что при использовании услуг SpaceX спутник обойдется практически бесплатно», — написал Маск.

Коммерческий запуск ракеты Falcon 9 от SpaceX обходится еще дешевле — в $65 млн. Обычно запуски спутников для военных целей стоят на несколько десятков миллионов дороже, но в данном случае разница не такая уж большая. Как предполагает старший редактор Ars Technica Эрик Бергер, SpaceX либо работает себе в убыток, либо получает минимальную прибыль только ради того, чтобы обойти конкурентов и вытеснить их с космического рынка.

В мае о разнице в расценках высказался технический директор по разработке двигательных систем SpaceX Томас Мюллер. Он заметил, что компания Маска предоставляет те же услуги, что и ведущие аэрокосмические концерны США, но в 2-5 раз дешевле, а также назвал нелепыми цены, назначаемые конкурентами на запуски ракет.

Экономические известия