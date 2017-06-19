Нас ждет новый виток российской агрессии, — Константин Боровой

19 июня 2017 | 17:13

Стратегическая цель всем давно ясна – это соединить оккупированные территории с еще одной оккупированной территорией – это Приднестровье.

В условиях, когда Крым фактически превращен Россией в военную базу, создаются условия для нового витка агрессии, на этот раз – по отношению к южным регионам Украины, информирует еizvestia.com.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Константин Боровой.

«Фактически полуостров уже превращен в военную базу. Россия особенно не волнуется по поводу потери туристских доходов. Она постепенно перестраивает структуру полуострова для того чтобы создавать там базу для новой агрессии», — сказал он.

Политик уточнил: речь идет о новом витке агрессии в отношении Украины. «Безусловно, большая опасность для южных регионов, в том числе Одессы. Там уже предпринимались попытки и, возможно, будут предприниматься попытки по дестабилизации ситуации», — сказал он.



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