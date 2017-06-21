Как силовики спасают Украину от «опасных» Iphone

С начала года правоохранительные органы уничтожили вещественные доказательства, рыночная стоимость которых может достигать около 100 млн грн. По информации из судебного реестра, под каток утилизации попали тысячи «опасных» смартфонов, сотни тысяч «токсичных» очков, «испорченные» зубные щетки.

С начала 2017 года суды удовлетворили около полусотни ходатайств органов следствия об уничтожении вещественных доказательств. Например, наркотических средств, оружия, контрафактных табака и алкоголя, которые были изъяты в ходе ряда уголовных расследований. Однако обезвреживаются не только запрещенные для оборота вещи. Под утилизацию за последние полгода попали сотни тысяч очков, тысячи смартфонов, планшеты, элитный алкоголь, спортивная одежда. Часть ликвидного товара, вместо утилизации, могла быть передана в собственность государства и реализована. Ведь это также предусмотрено законодательством. Но правоохранительные органы предпочитают радикальные методы, лишая бюджет дополнительных доходов.

Более того, иногда правоохранительные органы пытаются скрыть от посторонних глаз перечень имущества, об уничтожении которого просят суд.

Одесская прокуратура против Стива Джобса

Показательно майское решение судьи Приморского суда Одессы Вадима Коваленко, который удовлетворил ходатайство прокурора Одесской прокуратуры Виктора Алексеева об уничтожении «батареек, фонарей, бытовых приборов и других предметов .... которые несут потенциальную опасность для здоровья населения». Эти вещи полтора года назад были изъяты одесской полицией в морском контейнере в рамках расследования о контрабанде.

Следователи аргументировали «опасность» экспертными заключениями, сделанными в апреле, о токсичности арестованного имущества при контакте с кожей человека и при ингаляции. Дополнительно отмечалось, что в этих «вещественных доказательствах» содержатся тяжелые металлы, опасные для детей.

Прочитав это, легко согласиться со следователями, которые хотели уничтожить мусор. Но сомнения в их аргументах возникают, если ознакомиться с полным перечнем имущества. Ведь речь идет не только о «фонарикахи», но и о телефонах Iphone, Lenovo, Nokia и другие.

Полный список можно найти в другом постановлении Приморского суда Одессы годичной давности, на которое тот же судья Вадим Коваленко тогда наложил арест по ходатайству следователя. В соответствии с перечнем, в контрабандном контейнере находились: более 10 тыс. мобильных телефонов, в том числе, Iphone 6 в количестве 703 единиц и Iphone 5S в количестве 554 единиц. А также множество других товаров - около 300 тыс. батареек Duracell, более полутора сотен планшетов, тысячи калькуляторов, наушников, радиоприемников, фонариков и тому подобное. Даже если предположить, что средняя рыночная стоимость телефона из этого списка составляет 2000 грн, общая сумма уничтоженного имущества может превышать 20 млн грн.

Все эти ценные вещи, по утверждению прокуратуры, представляют опасность для жизни и здоровья людей и подлежат уничтожению. Как указано выше, суд одобрил утилизацию, уничтожение было поручено Нацполиции в Одесской области.

Поднялась ли рука у правоохранителей отправить в утиль тысячи смартфонов - узнать не удалось. «Главком» направил запрос в Одесскую прокуратуру, которая настаивала на утилизации, с просьбой уточнить: уничтожены ли в настоящее время товары; каким образом это совершенно; что стало поводом для заключения об их потенциальной опасности; почему указанные вещи не были переданы в собственность государству. На момент выхода публикации - никакого ответа. Телефон адвоката Алексея Ремесла, который ранее защищал собственников имущества, также не отвечал.

Со своей стороны, бывший следователь Генпрокуратуры по особо важным делам, а сейчас - адвокат Сергей Войченко отметил «Главкому», что убедиться в уничтожении имущества вряд ли удастся. Фото- или видеофиксация в этих случаях не осуществляется, такая процедура имеет место при утилизации запрещенных предметов - наркотиков, оружия и т. п. Максимум, что можно получить от утилизаторов - соответствующий акт.

Как выглядят десятки миллионов сквозь очки

Тот же Приморский суд Одессы накануне одобрил уничтожение еще более ценной партии товара. По ходатайству одесской полиции судья Виктор Иванов отправил на «кладбище» 425 тыс. солнцезащитных очков. В Украине аксессуары прибыли морским путем в ноябре, как товары известных брендов Versace, Chanel, Dolce & Gabbana, Dior и другие. Подозрение в уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов поалекло уголовное расследование, в ходе которого выяснилось, что продукция контрафактная. Согласно судебному решению, соответствующая экспертиза длилась три месяца - с января по апрель этого года. Поводом для неутешительных выводов стало исследование 91 единицы очков из почти полумиллионной партии.

Если очки действительно были подделкой, а рыночная цена экземпляра составляет не тысячи гривен, а, скажем, 150 грн - на уровне безымянных аналогов в подземных переходах - то и в этом случае общая стоимость партии может превышать 60 млн грн.

Установление факта подделки, а также неоднократные обращения компании-хранителя арестованного товара, фирмы «Скай-Лайн», которая просила как можно скорее "принять меры по продукции», повлияли на суд, который в апреле дал разрешение на уничтожение очков.

В то же время, следователи не обращались к иностранным компаниям-производителям для установления оригинальности товара или его подделки. Экспертизу очков проводили только представители Одесского научного исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, которые проверяли, угрожают ли очки здоровью и жизни населения.

В других аналогичных производствах правоохранительные органы исследовали, в первую очередь, подлинность товара. Например, в этом году была уничтожена партия из 200 кроссовок Nike, Adidas, Lacosta. Перед этим их сомнительное происхождение установили привлеченные следователями эксперты из компаний Nike Innovate CV, Lacoste, Adidas AG, Adidas International Marketing BV. Почему в одних случаях правоохранительные органы проверяют изъятые товары на оригинальность, а в других - потенциальную опасность? Войченко предполагает, что в Украине не нашлись уполномоченные представители указанных брендов.

Какой бы ни была причина, товар признан непригодным для продажи в Украине.

По словам Тиграна Мелконяна, руководителя компании-хранителя арестованных очков - «Скай-лайн», имущество на сегодняшний день уже уничтожено уполномоченной организацией, которую рекомендовал орган следствия. Стоит отметить, что роль «Скай-лайна» в решении суда по уничтожению имущества была не последней. Суд учел ее обращения в орган следствия по скорейшему решению судьбы товара. Фирма жаловалась, что понесла расходы на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, хранение ценностей, «что затрудняет проводить инвентаризацию и материальные ценности занимают место на складе». «Главкому» Тигран Мелконян сообщил, что объем уничтоженной партии мог уместиться в одной фуре.

Как «испортился» элитный алкоголь

Ссылка на проблемы хранения товара как повод скорее его уничтожить - неодиночная практика. В феврале, по решению Оболонского суда Киева, была отправлена на утилизацию большая партия продуктов питания на несколько миллионов гривен - в том числе, тысячи бутылок алкогольных напитков (виски, вино и т.д.), соусы, консервирование, крупы, шоколадная паста, зубные щетки и другое. Следователи фискальной службы изымали товар несколькими партиями в этом и прошлом году в рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов. Судья Елена Рябчук при вынесении решения об уничтожении отметила: «хранение (товаров - ред.) является опасным для жизни и здоровья людей».

Как видно из текста постановления, поводом для такого вывода судьи стали не результаты экспертиз, а письмо от компании-хранителя «Юс-Вічі», которая накануне известила следственные органы: «продукты питания, которые переданы на ответственное хранение - испортились. Хранить на специальном складе данные продукты питания, которые имеют явные признаки порчи и выделяют неприятный запах, нет возможности, так как данный запах несет опасность работникам и другим продуктам, которые хранятся на данном складе». Это письмо стало фактически единственным основанием для решения суда об уничтожении продуктов.

Удивительна не только «порча» элитного алкоголя и консервации. Загадочности ситуации добавляют слова адвоката Александра Шевченко, представляющего интересы одного из владельцев уничтоженного имущества - предпринимателя Лещенко Сергея Борисовича, владельца магазина «Итальянская лавка». «Каким образом могли испортиться продукты питания, которые даже еще не были физически изъяты у Лещенко?! - возмущен адвокат. - «Юс-Вічі»» написала письмо об опасности товара 10 февраля, в то время, как алкогольные и слабоалкогольные напитки налоговый инспектор передал на хранение, по моим данным, 9 февраля, а все остальные товары - 14 февраля 2017 года». То есть, товар испортился просто на глазах.

Связаться с руководителем компании-хранителя «Юс-Вічі» Виталием Чечельницким не удалось. Ответы на вопрос «Главкому» давал представитель фирмы, который назвался Николаем. По его словам, факт порчи товара был задокументирован и речь идет не только о продуктах питания предпринимателя Лещенко. Хранитель почти год держал на складах арестованные товары и другого бизнесмена, по которому, собственно, в 2016 года и было открыто уголовное производство. Письма о порче продуктов компания направляла в следственный орган неоднократно. Господин Николай даже предоставил видео, где зафиксирован неликвидный товар - заплесневелые хамон, сыры, колбасы (с видеофайлом можно ознакомиться по этой ссылке).

Почему вместе с этими продуктами уничтожили консервацию и алкоголь, которые арестовали в этом году? В «Юс-Вічі» утверждают, что лишь выполняли решение суда. Господин Николай добавляет, что вся уничтожена алкогольная продукция не имела акцизных марок, а некоторые пищевые продукты имели сфальсифицированы сроки годности.

В свою очередь, адвокат Шевченко указывает на то, что его клиент - Лещенко - вообще не был подозреваемым в уголовном производстве. О решении суда по уничтожению его товара адвокат владельца имущества узнал постфактум, в марте, случайно просматривая судебный реестр.

В общем у владельца «Итальянской лавки» арестовали 1722 бутылок алкогольных и слабоалкогольных напитков на сумму 124 895 гривен; спортивные товары (самокаты, ролики, защитные комплекты, шлемы, скейтборды, велосипеды, сумки, конструкторы на сумму 1,2 млн грн и продукты питания и нижнее белье на 288 тыс. грн.

В «Юс-Вічі» заверили, что непищевые товары остаются на складах, поскольку суд не давал разрешения на их уничтожение.

Испорченное имущество

Учитывая другие решения суда, порча имущества, которое попадает в руки государства - распространенное явление. Например, в Сновском отделе полиции Черниговской области за год испортились более 1000 деревьев сосновой породы, которые были арестованы в рамках двух отдельных уголовных производств. В этом году суды одобрили их утилизацию.

Чаще всего решениями суда уничтожают арестованные табак и алкоголь, на которых не наклеены акцизные марки. По подсчетам «Главкома» на основе данных судебного реестра, в этом году было утилизированы около 10 тыс. бутылок алкогольного фальсификата, примерно 30 т спирта неизвестного происхождения, около 3 млн пачек сигарет. При этом часть табачных изделий была признана представителями владельцев брендов оригинальными, но также утилизирована из-за отсутствия акцизных марок.

Больше всего табака было уничтожено по ходатайству Службы безопасности Украины, в соответствии с постановлением Приморского суда Одессы от 6 июня. Суд поверил выводам Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, которые исследовали образцы сигарет марок Ashima Luxury Size, Dubao Classic Red, Dubao Classic Blue, Dubao Classic Silver, Dubao Classic Gold, Regina Red, Regina Blue, D & B Comfort Red, D & B Comfort Blue, Prima Luxe Red, Prima Luxe Blue, «Фест», Doina Soft 80 Mm, Nz Black, «Минск 5 Superslims», Nz Gold, «Минск Superslims», Eng Pic Monte Carlo Blue. После экспертизы более 2 млн пачек были признаны непригодными для продажи в Украине.

Стоит напомнить, что это решение суда было вынесено на фоне перебоев с поставками табачных изделий в магазины, повлекшее расследование против крупнейшего дистрибьютером табачных изделий в Украине, компании «Тедис».

Попадают ли на прилавки вещественные доказательства по уголовным производствам - вопрос риторический, учитывая открытые данные. Например, расследование против представителей МВД, который с помощью бывшего коллеги, подполковника милиции в отставке, продали 10 травматических пистолетов через комиссионный магазин. Сейчас их обвиняют в содействии в незаконной продаже вещественных доказательств.

У Войченко есть основания сомневаться, что отправленные на утилизацию вещественные доказательства уничтожаются в полном объеме. В прошлом прокурор и следователь вспоминает, как в середине 1090-х суд обязал уничтожить пистолет, из которого убили криминального авторитета. Следователь, в сейфе которого хранилось оружие, должен был отдать его на утилизацию. Но «уничтоженный» пистолет в конце 2000-х был изъят у нового владельца, задержанного за хулиганство.

По словам адвоката Войченко, торговля вещественными доказательствами распространена и сейчас. Пример из его адвокатской практики - у клиента во время обысков силовики изъяли каток иностранного производства стоимостью 18 тыс. евро, который впоследствии исчез. За последний год правоохранительные органы и СМИ информировали о ряде таких коррупционных кейсов (читайте, например, здесь, здесь, здесь и здесь).

На условиях анонимности другой адвокат заверил журналиста «Главкома» в существовании неофициальных тарифов, которые якобы существуют в правоохранительных органах. Мол, за возвращение ценностей, арестованных в качестве вещественного доказательства или как временно изъятое имущество, следователи рассчитывают получить от владельца 10% стоимости имущества. «В рамках сотен фактовых уголовных производств изымаются мобильные телефоны, шубы, компьютеры, уставные документы компаний, которые покрываются многомесячной пылью в сейфах и на складах в ожидании судебных решений. Не хочешь ждать годами - плати за возвращение», - добавляет собеседник.

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