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Зарештовано київського митника

19 июня 2017 | 12:00

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Митника, який одержав хабар за розмитнення вантажу, заарештовано без права на заставу.


За клопотанням військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України головному державному інспектору управління протидії митним правопорушенням Київської митниці Державної фіскальної служби України, який був затриманий 16 червня 2017 року за підозрою у хабарництві, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави.

Митник вимагав від директора одного з приватних товариств неправомірну вигоду за розмитнення вантажу та одержав спочатку 7500 доларів США та при повторній передачі решти коштів (350 доларів США) його затримано правоохоронними органами.

Під час затримання вказана особа чинила опір співробітникам Служби безпеки України та, одному з них,  нанесла тяжкі тілесні ушкодження.

Держслужбовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою,яка займає відповідальне становище у великому розмірі) та ч. 3 ст. 345 КК України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку з виконанням службових обов'язків).



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