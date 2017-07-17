Каким Айзек Азимов видел 2014 год

Тезисно его мир в 2014 году выглядел таким:

1)Дома в основном будут подземными (как и бОльшая часть пространства города). Это позволит уменьшить их обогрев зимой или охлаждение летом. Поверхность города будет отдана под огороды, выпас скота и парки

2)Утомительная бытовая работа будет сведена к минимуму. Тостеры, автоматические кофеварки, скороварки и т.п. – приготовление еды будет происходить по таймеру. Но небольшая кухня останется – кулинария останется для многих как хобби.

3)Роботы не вытеснят людей. Будет много компьютеров с «мозгами» робота, но управлять ими всё равно будет человек.

4)Кинофильмы будут трёхмерными, в 3-D формате.

5)Техника не будет иметь электрического шнура – она будет работать на долгоживущих батареях и аккумуляторах.

6)Половина энергии на Земле вырабатываться на АЭС.

7)Большие солнечные электростанции будут введены в пустынях – в Аризоне, Израиле, Казахстане. К 2014 году уже будет разработана технология «сбора» солнечной энергии в космосе и её фокусировка на Землю.

8)Транспорт будущего станет мало соприкасаться с дорогой – он будет парить над ней на высоте 0,5-1 метр. «Надводным», скользящим по поверхности воды, будет и речной и морской транспорт.

9)Доставка товаров и материалов будет осуществляться что-то вроде пневмопочты.

10)Телефоны будут портативными, а их экраны станут использоваться для изучения документов и фотографий, чтения отрывков книг. Связь будет осуществляться через спутники.

11)К 2014 году беспилотные корабли достигнут Марса. В это же время будет разрабатываться программа марсианской колонии.

12)Население Земли достигнет 6,5 млрд. человек, а США – 350 млн. Агломерация между Бостоном и Вашингтоном будет иметь численность 40 млн. человек.

Демографический взрыв заставит активнее осваивать арктические и пустынные пространства, а также колонизировать шельф (разработка подводных городов)

13)В сельском хозяйстве основу прогресса составят микроорганизмы. В частности, они будут перерабатывать в продукты дрожжи и водоросли. Правда, к тому времени ещё не удастся сломить психологическое сопротивление к таким новациям.

14)Средняя продолжительность жизни в развитых странах достигнет 85 лет. Деторождение будет поставлено под контроль

15)Компьютерные дисциплины станут основой учебного процесса в школах

16)Человечество будет страдать от скуки. Поэтому психиатрия станет самой важной медицинской специальностью.

17)Элита общества будет немногочисленна, и она станет заниматься творческой работой.

Футурологи в 1960-х были увлечены научно-техническим прогрессом, и мало обращали внимания на будущее социальное устройство в мире (о предстоящих идеологии и социальных отношениях стали размышлять позднее – с конца 1970-х – см. сноски на такие прогнозы ниже). Максимум, что говорилось на эту тему – это 30-часовая неделя в будущем и минимум 30 дней отпуска в году (один из прогнозов CBS от 1967 года).

Сегодня, наоборот, как людей, так и футурологов больше волнует не научно-технический прогресс, а будущее социальное устройство мира. Даже в Первом мире, который составляет всего 12-15% населения Земли, большинство волнует не возможности очередного смартфона, а что будет с их работой, пенсиями, жильём, наконец – нужны ли они вообще этому миру, с учётом того, что постепенно отмирает потребительская экономика, на смену которой приходит финансовая (и деривативов) модель.

Блог Толкователя уже писал, как год от года на протяжении последних двадцати лет сокращается «средний класс» в США (основа той самой «потребительской экономики»), а в Европе происходит ревизия «социального государства».

Увы, социальные прогнозы на будущее в Первом мире не утешительны.

Группа футурологов из Университета Джеймса Мартина опубликовала доклад-предупреждение, что 45% нынешних рабочих мест через 20 лет заменят компьютеры и автоматика.

Компьютеры начнут заменять людей в таких областях, как транспорт/логистика, сфера услуг и продажи. Гораздо меньше будет создаваться рабочих мест в управлении, науке и искусстве

С одной стороны, Первый Мир пережил несколько раз такую эпоху трансформации рынка труда – век назад сокращение сельской занятости и рост индустриальной, 20-30 лет – уменьшение численности рабочих и рост сферы услуг и развлечений. Наверняка, оптимисты сделают прогноз, что и эти 45% ликвидированных рабочих мест будут заменены какой-то новой сферой.

Уже сегодня видна такая трансформация – в Первом мире появляется всё больше рантье, идёт значительный рост занятых в различных НКО (к примеру, сегодня в Голландии 4-5% рабочих мест создают НКО). Идёт обратный переток в сельскую местность, где горожане осваивают крестьянский труд (Блог Толкователя писал, что рост числа сельских жителей наблюдается примерно в 10 странах Евросоюза). Наконец, через 20-30 лет в связи со спадом рождаемости граждан Первого мира будет банально меньше.

Есть ещё один путь решения проблемы занятости, и о нём тоже писал Блог Толкователя – это, как столетия назад, выброс люмпен-пролетариата из Первого мира в какие-то полуколонии (Второй и Третий мир, к примеру, в Россию). Какие-то первые, робкие шаги в этом направлении идут – к примеру, пенсионеров из Германии отправляют доживать в слаборазвитые страны. Но чтобы окончательно оформить это в систему, на это нужна сильная политическая воля, и пока не видно, кто её мог бы проявить.

ТОЛКОВАТЕЛЬ