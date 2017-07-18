Брайан Ино и Жак Аттали: мир в 2030-50 годах

— Обычные люди начинают платить публицистам, пиар становится самой популярной профессией в богатых странах. Жизнь — бесконечная борьба за внимание прессы.

— Сексуальные роли поменялись: мужчины красятся, за ними гоняются женщины в плохо сидящих одеждах.

— Каждый становится таким циником по поводу самого процесса выборов, что численность электората падает до 2% (родные и близкие кандидатов).

— Оказалось, что почти все теории заговоров, о которых вы слышали, на самом деле правда. Мир действительно управляется 150 злоумышленниками с совершенно отвратительными наклонностями.

— Одновременно выясняется, что между людьми имеются серьезные расовые различия — стереотипы совершенно верны.

— Становится популярным новый вид отдыха: вас выбрасывают с вертолета в совершенно незнакомом месте с двухнедельным запасом провизии и воды. При этом вас убеждают, что в течение всего этого времени вы никого не встретите. На всякий случай есть кнопка экстренного вызова спасателей.

— Компании, продающие семена, начинают поставлять пакеты с непредсказуемыми мутантами, которые производятся программами генной инженерии: «Посей и посмотри, что получится!». Пригородные участки покрываются экзотическими цветами и гигантскими огурцами.

— Генетические исследования показали, что можно создавать одаренных ученых, великих артистов, тонких лингвистов и великолепных атлетов. Люди умирают от голода, потому что не хватает фермеров, поваров и официантов.

— Видеофоны провоцируют новую сексуальную революцию, люди сидят дома, занимаясь друг с другом всякими безобразными делами. Воспроизводство падает, а экраны становятся все больше и больше.

— Самоубийство становится не только повседневностью, но и принимается обществом и даже поощряется. Люди выбирают смерть, жить долго считается эгоистичным и старомодным.

— Поклонение юности проходит, хирурги-косметологи открывают новый выгодный рынок: они делают пациентам пластические операции для придания лицу морщин и вида людей среднего и пожилого возраста, умудренных опытом, много претерпевших от жизни. Восточная эстетика проникает на Запад; традиционные ценности симметрии и безупречности тела теперь рассматриваются как наивные и неинтересные. Молодые люди Колорадо с совершенными телами и лицами, раньше бесконечно вертевшиеся перед зеркалом, теперь копят деньги, чтобы сделать себе кривой нос или зачернить несколько зубов.

— Загар опять рассматривается как признак крестьянского происхождения. Люди начинают закрываться от солнца. Над пляжами строят купола, защищающие людей от ультрафиолетовых лучей.

— Учащаются случаи аллергии, и это неожиданно решает транспортные проблемы, поскольку все сидят в своих наглухо закрытых домах. Акции телекоммуникационных компаний взмывают ввысь.

— Забытые проекты высотных домов становятся предметом городского шика, переходя из рук в руки по все возрастающим ценам, пока наконец юристы, биржевые брокеры и публицисты могут себе это позволить.

— 2010 г.: В Калифорнии впервые избран губернатор-транссексуал.

— Изобретены новые успокоительные лекарства для детей (современный лауданум), которые шутя распродаются крупными фармацевтическими компаниями. Лекарства носят названия «Пора спать» и «Страна Дрёма».

— Укрепляется новая концепция «Глобального дарвинизма»: люди дискутируют право человеческого вида избавляться от слабых представителей. Прекращается помощь развивающимся странам. Больницы становятся «центрами оценки жизнеспособности» и отказывают в помощи или прекращают жизнь бедных людей и в случаях безнадежного течения болезни.

— В результате появляется новое определение жизнеспособности (основанное на мемах — идеях — скорее, чем на генах). Люди подвергаются изнурительному тестированию (требующему колоссального времени), чтобы проверить подлинность и масштаб своих идей. Новая профессия — меме-инспектор — входит в жизнь.

— Большим успехом пользуется новый журнал «Обычные люди», издаваемый почти столетним старцем Студсом Теркелем. В журнале рассматриваются только те люди, которые никогда не совершили ничего особенного, чтобы на них стоило бы обратить внимание.

— Возникает новый тип художника: профессиональный обже-трувист (или хранитель народного фольклора) — этот человек занимается тем, что собирает существующие, но избегнувшие внимания любительские произведения искусства и выставляет их на всеобщее обозрение, что придает им значимость. Он подбирает их по своему вкусу.

— Первые Био-Олимпийские Игры 2004 года, в которых могут участвовать спортсмены, у которых что-то изъято или добавлено в организм.

— Движение в поддержку жизни делает открытие, что угроза аборта становится на 20% меньше, если женщина соблюдает постельный режим и принимает успокоительные средства в течение первых трех месяцев беременности. Конгресс уступает давлению и принимает закон о принудительном отдыхе. Хождение по магазинам на ранних сроках беременности наказуемо.

— Лобби компаний промышленных роботов добивается отмены постановки фильма «Терминатор-9», они возражают против пропаганды стереотипов.

— Иуда реабилитирован.

— Микроб, выведенный для уничтожения пленок разлившейся нефти, начинает пожирать и резину. Возникают транспортные проблемы из-за повреждения шин.

— Сценарии становятся более точными и убедительными, люди все чаще узнают о возможности неблагоприятных результатов собственных поступков. Вся социальная жизнь оказывается парализованной, утонув в бесконечных оценках чисто негативных условий: «Является ли такое-то действие менее вредоносным, чем это?».

— Наступает возрождение путешествия как процесса. Люди оставляют идею «перемещения из пункта А в пункт Б» и начинают разрабатывать (или вновь открывают) культуру путешествия: некое полукочевое существование. Множество людей приобретают высококлассные, оборудованные факсами и модемами модели передвижных домов. Сразу становится признаком низкого положения иметь стационарный дом. Быстрые виды транспорта рассматриваются приблизительно так же, как предприятия быстрого питания — жалкие, нежелательные, фальшивые.

— Производители мужского белья наконец осознают, что мужские яички не одинакового размера.

— Принц Чарльз обращается в католическую веру, что дает ему возможность уйти от коронации без отречения.

— Телевизионные режиссеры, на которых неизгладимое впечатление произвел феноменальный успех трансляции из зала суда процесса Аниты Хилл/Кларенса Томаса, постоянно изобретают и ставят наполовину суррогатные «процессы», в которых упор делается на эмоциональную сторону вынесения решения. Никто уже не уверен, насколько это фикция, частичная или полная реальность. Такие передачи занимают для интеллигенции место поединков борцов и соревнований роллеров.

— Общеизвестное понятие того, что детей следует растить в атмосфере любви, надежности и заботы, претерпевает серьезный кризис доверия, когда становится очевидным, что дети, воспитанные таким образом, совершенно не приспособлены к жизни в жестоком, опасном и ненадежном мире. Просвещенные родители начинают экспериментировать с новыми формами игрушек: они покупают своим детям мишек с острыми зубками и непредсказуемым поведением, кубики с абразивными поверхностями, карандаши со слегка токсичными грифелями, выбирают небезопасные площадки для игр.

(Брайан Ино в молодости)

— Инвалиды наконец-то получают возможность деятельности в качестве операторов роботов. Они единственные люди, готовые потратить огромное количество времени, чтобы отточить четкость действий не в своем теле.

— Рабство выходит на новый виток эволюции. Профессионалы, уставшие от ответственности за собственные дела, каждый год уходят в «рабский отпуск», где они занимаются тяжелым трудом без какого-либо вознаграждения и под неусыпным надзором. Это становится мирской разновидностью принятия священных обетов.

— Большие перемены в образовании: сочетание монетаризма и либерализма порождает новую парадигму, согласно которой школы должны управляться, как успешный бизнес, промышленное предприятие или научно-исследовательский институт. Отсюда результаты:

— Детские умы используются для решения проблем, непредвзятая оригинальность детского мышления покупается флагманами индустрии за большие деньги.

— Производство самых разных товаров: ручная роспись обоев и открыток, примитивистская скульптура и посуда, дизайн одежды и тканей.

— Учителя подбираются (детьми, конечно) на основании их служебных характеристик и возможной эффективности. Они проходят самый жесточайший отбор и перекрестный допрос со стороны детей, своих будущих работодателей.

— Прежняя концепция «абстрактного» (то есть не связанного с реальными задачами) образования действует только в самых отсталых местах старого мира — Англии, Америке и т.д.

— Успешных детей переманивают из школы в школу, за переход требуется платить большие деньги.

— Школы полностью преодолели разграничения по возрастным критериям. Приходят люди всех возрастов и собираются в эффективно действующие группы, работающие для получения прибыли.

— Люди, имеющие большие деньги, дарят своим детям или их школам небольшие «стартовые» компании на Рождество.

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Стоит оговориться, что этот прогноз Брайан Ино и Кевин Келли сделали для развитого (Первого) мира. Второй и Третий Миры не попали в поле их зрения. Но один из ведущих финансистов мира и архитекторов Европейского Союза Жак Аттали дал политизированный прогноз мира в 2050 году в своей книге «Краткая история будущего»:

«К 2035 г. к концу очень долгой битвы и посередине тяжелого экологического кризиса, США — ещё доминирующая империя — будут побеждены глобализацией (мондиализацией) рынков, особенно финансовых, и могуществом концернов, особенно страховых. Истощенные финансово и политически, как и все остальные империи до них, США перестанут руководить миром. Они останутся ведущей державой планеты; они не будут замещены ни другой империей, ни другой доминирующей нацией, но мир временно станет полицентричным, руководимым десятком региональных держав.

Всё начнется с демографического потрясения. В 2050 г. (если не произойдет никакой мощной катастрофы) землю будут населять 9,5 млрд человеческих особей, т.е. на 3 млрд больше, чем сейчас. Средняя продолжительность жизни в наиболее богатых странах приблизится к веку; уровень рождаемости остановится еще по соседству с порогом воспроизводства. Как следствие, человечество будет стареть. На 360 млн увеличится население Китая, на 600 млн – Индии, на 100 млн – Нигерии и Бангладеш, на 80 млн — США, на 9 млн – Франции, на 10 млн — Германии и, возможно, на 30 млн – России. Две трети населения планеты будут жить в городах, население которых удвоится, так же, как должно удвоиться количество потребляемой энергии и сельскохозяйственной продукции. Число людей трудоспособного возраста также удвоится; более двух третей детей, рожденных в эти годы, будут жить в 20 наиболее бедных странах.

В это же время (около 2050 г.) рынок, безграничный по своей природе, возьмет верх над демократией, институционально ограниченной какой-либо территорией. Государства ослабеют; новые нанотехнологии сократят потребление энергии и преобразуют последние сферы, ещё остававшиеся коллективными — здравоохранение, образование, безопасность и суверенитет; появятся новые основные объекты потребления — «надзиратели» (surveilleurs), позволяющие измерять и контролировать соответствие нормам: каждый станет своим собственным врачом, преподавателем, контролером. Экономика будет становиться все более экономной в потреблении энергии и воды. Самонадзор/самонаблюдение превратится в высшую форму свободы и страх несоответствия нормам станет её пределом.

Прозрачность будет обязательна; тот, кто захочет скрыть информацию о своем имуществе, нравах, состоянии здоровья или уровне образования будет a priori подозрительным. Увеличение продолжительности жизни даст власть самым пожилым, которые решат взвалить её на себя. Государства уступят дорогу предприятиям и городам.

Гиперкочевники (hypernomades) будут руководить открытой империей без почвы, без центра — гиперимперией. Никто не будет больше лоялен никому, кроме самого себя; предприятия не будут больше иметь никакой национальной принадлежности; бедные создадут рынок среди других; законы будут заменены контрактами, правосудие – арбитражем, полиция – наёмниками. Установятся новые различия: пока оседлые развлекаются при помощи зрелищ и спортивных мероприятий, огромные массы кочевников нищеты — инфракочевников — будут преодолевать границы в поисках средств к существованию.

Страховые компании, ставшие регуляторами мира, зафиксируют нормы, которым должны будут подчиниться государства, предприятия и отдельные структуры. Ресурсы станут все более редкими, роботы – все более многочисленными. Время, даже самое личное, будет почти полностью поглощено использованием товаров. В один и тот же день каждый сможет сам себя починить, затем произвести протезы из самого себя, и, наконец, быть клонированным. Человек превратится в артефакт, потребляющий другие артефакты; в каннибала, поедающего каннибальские предметы; в жертву кочевых зол.

Как раз накануне исчезновения американской империи климат станет почти невыносимым, население будет вести борьбу за территории. Начнутся перманентные войны, поскольку нации, пираты, наёмники, мафии, религиозные движения получат доступ к новому оружию и инструментам наблюдения, устрашения и возмездия, смогут использовать возможности электроники, генетики, нанотехнологий. Более того, подъем гиперимперии приведет каждого к тому, что он станет врагом/соперником всех. Будут сражаться за нефть, за воду, за то, чтобы сохранить территорию, за то, чтобы её покинуть, чтобы установить одну веру, чтобы ниспровергнуть другую, чтобы разрушить Запад, чтобы утвердить его ценности.

Военные диктатуры, опирающиеся на армию и полицию, придут к власти. Разразится самая губительная из всех войн — гиперконфликт.

К 2060 г. или раньше (если, конечно, человечество не исчезнет под потоком бомб) человечество не сможет больше мириться ни с американской империей, ни с гиперимперией, ни с гиперконфликтом. Новые силы, альтруистские и универсалистские, которые действуют уже сегодня, придут к власти в мировом масштабе в виде империи необходимости – необходимости экологической, этической, экономической, культурной и политической. В результате их восстания образуется гипердемократия».

ТОЛКОВАТЕЛЬ