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Служба дорожной полиции вышла на охоту

15 июня 2017 | 08:21

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На 10 автомагистралях работают 30 патрулей. По информации МВД они передвигаются на автомобилях Hyundai. Скорее всего - это те самые Sonata, которые ранее работали в службе SkyTaxi.


Пока это лишь первые экипажи и дорожная полиция будет расширяться. 

 

В ее обязанности входит обеспечение соблюдения ПДД на дорогах. Сейчас полицейские будут реагировать на все нарушения безопасности и привлекать к ответственности в пределах тех полномочий, которые у них есть», - сказал замглавы патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
,br> «В будущем планируется оборудовать автомобили современными камерами измерения скорости, не путать с автофиксацией. По результатам этого измерения будет осуществлена остановке транспортного средства и привлечение к ответственности на месте".


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