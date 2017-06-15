Служба дорожной полиции вышла на охоту

Пока это лишь первые экипажи и дорожная полиция будет расширяться.







В ее обязанности входит обеспечение соблюдения ПДД на дорогах. Сейчас полицейские будут реагировать на все нарушения безопасности и привлекать к ответственности в пределах тех полномочий, которые у них есть», - сказал замглавы патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

,br> «В будущем планируется оборудовать автомобили современными камерами измерения скорости, не путать с автофиксацией. По результатам этого измерения будет осуществлена остановке транспортного средства и привлечение к ответственности на месте".