В Украине может появиться полномасштабный завод Skoda. Шансы возрастают

Во время пленарного заседания Украинской-Чешской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванка Климпуш-Цинцадзе сообщила, что в настоящий момент Украина и Чехия ведут переговоры о строительстве в нашей стране нового завода Skoda.



Притом, по словам Климпуш-Цинцадзе: "стороны ведут конструктивный диалог по поводу совместного выпуска автомобилей Skoda на украинской территории". Кроме того, уже ратифицирован договор о научно-техническом сотрудничестве между странами. Подробностей, мощностей и модельного ассортимента, правда, Иванна Климпуш-Цинцадзе не сообщила.



Тем не менее, это уже не первое заявление чиновников Кабмина о заводе Skoda. Так, по информации AUTO-Consulting, впервые информация о будущем заводе прозвучала на встрече премьер-министра Владимира Гройсмана с главой правления чешской компании Бернгардом Майером. Владимир Гройсман пообещал потенциальным инвесторам содействие Кабмина и налоговые льготы. Значит, переговоры о будущем заводе все-таки ведутся.



Руководители Skoda называют Украину одной из перспективных площадок для строительства нового предприятия. Окончательное решение по новому заводу пообещали принять до июля.



Напомним, что в Закарпатье (Соломоново) в 2005-2008 гг была реализована вторая очередь завода "Еврокар", мощностью 45 тыс. авто в год. Общая площадь второй очереди "Еврокар" составляет 120 тыс. квадратных метров, производственные площади - 32 тыс. квадратных метров. Здесь все очень компактно и продуманно. Прямо к заводу подходит европейская «ветка» железной дороги, непосредственно возле производственного цеха расположен склад комплектующих для сохранения оперативного запаса, отсюда комплектующие попадают в сборочный цех. "Еврокар" на сегодня - почти единственное предприятие, которое стабильно выпускает легковые автомобили в Украине. Все остальные заводы по выпуску легковых авто либо остановились, либо работают с огромными паузами.