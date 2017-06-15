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В Украине может появиться полномасштабный завод Skoda. Шансы возрастают
15 июня 2017 | 09:09
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Как известно, в Украине с 2002 года функционирует сборочный завод "Еврокар", на котором ведется сборка ряда моделей Skoda. Но в последнее время, в Кабмине все чаще начали говорить о появлении в Украине нового предприятия чешской марки. AUTO-Consulting узнал подробности.
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