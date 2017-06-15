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В Украине может появиться полномасштабный завод Skoda. Шансы возрастают

15 июня 2017 | 09:09

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Как известно, в Украине с 2002 года функционирует сборочный завод "Еврокар", на котором ведется сборка ряда моделей Skoda. Но в последнее время, в Кабмине все чаще начали говорить о появлении в Украине нового предприятия чешской марки. AUTO-Consulting узнал подробности.


Во время пленарного заседания Украинской-Чешской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванка Климпуш-Цинцадзе сообщила, что в настоящий момент Украина и Чехия ведут переговоры о строительстве в нашей стране нового завода Skoda.

Притом, по словам Климпуш-Цинцадзе: "стороны ведут конструктивный диалог по поводу совместного выпуска автомобилей Skoda на украинской территории". Кроме того, уже ратифицирован договор о научно-техническом сотрудничестве между странами. Подробностей, мощностей и модельного ассортимента, правда, Иванна Климпуш-Цинцадзе не сообщила.

Тем не менее, это уже не первое заявление чиновников Кабмина о заводе Skoda. Так, по информации AUTO-Consulting, впервые информация о будущем заводе прозвучала на встрече премьер-министра Владимира Гройсмана с главой правления чешской компании Бернгардом Майером. Владимир Гройсман пообещал потенциальным инвесторам содействие Кабмина и налоговые льготы. Значит, переговоры о будущем заводе все-таки ведутся. 

Руководители Skoda называют Украину одной из перспективных площадок для строительства нового предприятия. Окончательное решение по новому заводу пообещали принять до июля.

Напомним, что в Закарпатье (Соломоново) в 2005-2008 гг была реализована вторая очередь завода "Еврокар", мощностью 45 тыс. авто в год. Общая площадь второй очереди "Еврокар" составляет 120 тыс. квадратных метров, производственные площади - 32 тыс. квадратных метров. Здесь все очень компактно и продуманно. Прямо к заводу подходит европейская «ветка» железной дороги, непосредственно возле производственного цеха расположен склад комплектующих для сохранения оперативного запаса, отсюда комплектующие попадают в сборочный цех. "Еврокар" на сегодня - почти единственное предприятие, которое стабильно выпускает легковые автомобили в Украине. Все остальные заводы по выпуску легковых авто либо остановились, либо работают с огромными паузами. 


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