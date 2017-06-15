В Европу - за рулем и без визы

Для такого путешествия в страны ЕС понадобится:



- национальное водительское удостоверение, которое должно соответствовать международным требованиям;



- опознавательный знак Украины на транспортном средстве;



- договор обязательного страхования, выданное на лицо, которое пересекает границу;



- Водителям следует помнить, что индивидуальные номерные знаки транспортных средств действительны только на территории Украины, за границу необходимо выезжать на государственных номерных знаках.



- В случае отсутствия права собственности на авто понадобится заявление владельца транспортного средства или документ, подтверждающий право пользования.



-Лицам, осуществляющим поездку за границу, на период путешествия выдается свидетельство о регистрации на их имя. Свидетельство о регистрации, выданное на имя владельца транспортного средства, и документы, подтверждающие право пользования или распоряжения транспортными средствами, хранятся в сервисном центре МВД.



- Такое свидетельство подлежит возврату в течение 10 дней после возвращения из-за границы.



- Транспортные средства, на которые установлен временный запрет на снятие с учета, к поездкам за границу не допускаются.



Напомним, что стало известно, как после безвиза на границе будут сверять финансовое состояние украинцев. Проверки будут индивидуальные. Автоконсалтинг