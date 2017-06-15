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В Европу - за рулем и без визы

15 июня 2017 | 09:59

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Какие документы на авто нужны для пересечения границы с ЕС без визы.


 Для безвизовых поездок гражданам Украины необходимо иметь лишь биометрический паспорт. А вот при поездке на авто необходимо заранее запастись рядом документов, чтобы не было "сюрпризов" на границе.

Для такого путешествия в страны ЕС понадобится: 

- национальное водительское удостоверение, которое должно соответствовать международным требованиям; 

- опознавательный знак Украины на транспортном средстве; 

- договор обязательного страхования, выданное на лицо, которое пересекает границу; 

- Водителям следует помнить, что индивидуальные номерные знаки транспортных средств действительны только на территории Украины, за границу необходимо выезжать на государственных номерных знаках. 

- В случае отсутствия права собственности на авто понадобится заявление владельца транспортного средства или документ, подтверждающий право пользования. 

-Лицам, осуществляющим поездку за границу, на период путешествия выдается свидетельство о регистрации на их имя. Свидетельство о регистрации, выданное на имя владельца транспортного средства, и документы, подтверждающие право пользования или распоряжения транспортными средствами, хранятся в сервисном центре МВД.

- Такое свидетельство подлежит возврату в течение 10 дней после возвращения из-за границы. 

- Транспортные средства, на которые установлен временный запрет на снятие с учета, к поездкам за границу не допускаются. 

Напомним, что стало известно, как после безвиза на границе будут сверять финансовое состояние украинцев. Проверки будут индивидуальные.

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