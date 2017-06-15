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Поліція викрила схему «візового» шахрайства для виїзду до США

15 июня 2017 | 08:46

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Виготовлення підробленого «пакету документів» для «турпоїздки» або «на лікування» коштувало близько 30 тисяч гривень з однієї особи.


Надавши до  посольства  ці  «документи», ошукані громадяни зазвичай отримували
відмову.   Схему   викрили   оперативники   Департаменту  боротьби  зі
злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Нацполіції та слідчі поліції
під процесуальним керівництвом прокуратури.



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