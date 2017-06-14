Как мы стали веломарафонцами

14 июня 2017 | 14:45 , Олег Ельцов, ТЕМА, фото автора

Велопокатушки по Турции и Европе с дистанциями «за тысячу» скорее напоминали экспедиции, чем марафоны. Впервые решили поучаствовать в массовом веломарофоне. 380 участников, три дня в седле, сто километров ежедневно. Из них по асфальту – не больше 50. Песок, брусчатка, оводы… и красота вокруг!

Сегодня велосипед стал модной фичей – даже бородатые хипстеры седлают «синглы» - орудие гарантированного убийства коленных суставов - и штурмуют киевские холмы: по ночам, без фонарей и заднего габарита… Те, что поумнее, доказывают крутизну иначе: собираются в стаи и катают по местам, словно созданным для велопокатушек. Полесье – идеальное место для таких велопробегов. Здесь почти не осталось асфальтовых дорог, вместе с ними исчезли и автомобили: на мостовых, положенных еще при поляках, больше гужевого транспорта, чем автомобильного. Мы наконец-то вспомнили, как выглядят и пахнут коровьи лепешки. Природа еще не до конца загажена, если не считать огромных лесных ям добытчиков янтаря…

С 3 по 6 июня на Ровенщине уже во второй раз проходил веломарафон. Организаторы оказались молодцами: проложили красивейшие маршруты, продумали все нюансы с ночными велостойбищами, обеспечили питание и доставку личных вещей.

Мы зарегистрировались на сайте, оплатили участие – 500 грн. с носа – начали готовиться. В действительности, готовился я один – накатывал свои километры. Подготовка Наташи ограничилась покупкой красивеньких велошортов и нарядной веломайки. На приглашения начать регулярные покатушки реагировала однотипно: «Нет времени». Тогда я торжественно пообещал ей, что этот марафон станет для нее спортивным подвигом. Не только у меня, но и у нее существовало подозрение, что она не проедет эти 300 км по бездорожью. Поэтому мы безуспешно искали друзей, которые согласятся провести три дня на природе в качестве подстраховки. Они могли перемещаться на автомобиле или в автобусе организаторов от лагеря к лагерю и подобрать ездока, сошедшего с дистанции. Желающих не оказалось.

В Ровно приехали поздно вечером накануне старта. Нашли поляну, указанную организаторами на карте, как место ночлега прибывающих. К нашему приезду там уже находилось с два десятка машин со всей Украины. Быстро поставили палатку, уснули. Спать оставалось часа четыре.

Рано утром приготовили кофе, собрали рюкзаки, забросили в машину и поспешили к месту старта. Там я выбросил наши вещи, велосипед Наташи, а сам поехал на автопарковку. Сдал машину, оседлал велосипед, поехал на старт. К тому времени площадь перед супермаркетом преобразилась: сотни людей, стартовые ворота, музыка, ощущение праздника и грядущего подвига. Весь багаж сдали в грузовик, который повезет наши вещи до места ночлега. Маршрут мы заранее скачали в навигаторы, организаторы дали отличные наклейки с точками следования и расстояниями между селами – ежедневно мы наклеивали на раму наклейку этого дня гонки.

Старт! Колонна велосипедистов выкатила на окраину города, и мы попрощались с асфальтом. Дорога оказалась узкой и ухабистой. Но кого это волновало! У большинства были велики на широченной резине, несколько человек приехали с фэт-байками, у которых колеса словно с трактора, многие на амортизаторах. Мы были едва не самыми городскими на вид на своих ситибайках с узкой не «злой» резиной. Всех перещеголял иностранец на шоссере. Это был истинный минималист: небольшая переметная сумочка на спине, солнечные очки на носу, футболка и шорты из гардероба пляжника. Он проехал весь маршрут и весьма достойно! Правда, как потом признался – он исключил из своего маршрута участок по песчаному лесу.

Вскоре после старта наш путь привел в лес, и мы покатили по узкой и очень живописной тропе. Ее ровенчане называют «валерина дорога». Разработал ее местный аксакал велодвижения 66 лет от роду: седой дядя, который ехал со всеми вместе: и я ни разу не видел его без улыбки на лице. Вот что велик животворящий делает!

Потом были поля, луга, обочины вдоль древних мостовых, песок, в котором то и дело вязли велосипедисты. Так или иначе, наш маршрут все время петлял вокруг речки Случ – небольшой, но очень живописной. Через час-другой велоколонна растянулась, поредела, то и дело группки велосипедистов и одиночки останавливались перекусить, просто повтыкать на красоты… Так мы нежданно-негаданно добрались до финиша этого дня.

Место ночлега организаторы выбрали замечательное: на берегу реки, на краю лесочка. Каждого финишера встречали овациями, ведущая находила каждому пару ласковых слов…

Срочно забираем вещи, ставим палатку и бросаемся в речку – смыть дорожную пыль. А в лагере волонтеры уже варят что-то вкусное в огромных котлах, кто-то играет в волейбол, иные успели отовариться пивом в ближайшем сельмаге и восполняют в организме недостаток жидкости. Вокруг – позитив и умиротворение. Организация – идеальная! На отшибе даже соорудили туалеты, волонтеры собирают мусор, хотя никто и не собирается сорить: все пользуются мусорными мешками. Как же хороша жизнь без жлобов!

Нам очень понравилась кампания, в которой оказались. На таких сборищах понимаешь, что Украине не грозит интеллектуальная смерть: очень много молодежи, все какие-то смышленые, не забыченые. Если хотите оказаться в толпе симпатичных здоровых, не агрессивных, умных людей – срочно отправляйтесь на такие покатушки.

Организаторы нас вкусно всех накормили, а вечером даже организовали какие-то развлекухи. Но нам больше понравилось просто сидеть на берегу и втыкать на речку. Я с удивлением узнал, что Наташа легко преодолела первую сотку по бездорожью и полна оптимизма. Я оставил на старте велоперчатки в рюкзаке и за день натер кровавую мозоль на руке. Это придавало моей персоне дополнительного героизма. Настоящие мачо не обращают внимания на такие мелочи!

Утром – ранний подъем, сборы, сдаем вещи, завтракаем. Кофеманы даже имели возможность испить натуральный напиток из кофе-машины – всего 9 гривен доза! После этой процедуры Наташа была на вершине блаженства и готова была ехать до утра. Перед самым стартом организаторы объявили, что сегодня желающие могут направиться по сокращенному маршруту – всего-то 40 км. Но мы – настоящие велорейнджеры - конечно решили ехать полноценную сотку.

Перед стартом ведущая – «золотой голос веломарафона» - вдруг назвала мою фамилию и пригласила показаться народу. В регистрационных данных организаторы выяснили, что я праздную в этот день сокращение своей жизни еще на один год. Меня решили хоть как-то утешить в этот печальный день: подарили велосумку, а маленькая девочка торжественно вручила связку шариков. Я немедленно привязал шарики к седлу и в таком виде отправился в путь.

Начало маршрута второго дня было прекрасным: тропа пролегала вдоль крутого берега речки, погода стояла отличная, разноцветные шарики болтались за спиной… И тут мы въехали в лес.

Вскоре мы со всей очевидностью осознали, что Украина богата не только черноземами. Весь лес вырос на прекрасном 100-процентном песке. Ах, если бы это было где-то на острове, затерянном в океане: пляж получился бы идеальным! Велосипеды дружно вязли в этом зыбучем аду, скидывая ездоков на обочину. Мы еще пытались какое-то время отчаянно разгребать песок своими городскими покрышками, но вскоре силы оставили почти всех вокруг. Только одинокие фэт-байкеры медленно, но верно подвигались на своих монстрах. Остальные спешились и понуро побрели рядом со стальными конями. Как по команде начало припекать солнце. А к этому добавились невесть откуда взявшиеся стаи оводов. Восторженно жужжа, она хищно атаковали наши взмокшие тела. Это заставляло ускориться, что вызывало еще больший перегрев: пот заливал глаза, жить не хотелось.

Меня здорово беспокоила Наташа. Она все больше отставала. На переднем колесе у нее стояла совсем уж узенькая покрышка, которая как нож в масло входила в песок. Не только ехать, но и толкать велосипед становилось проблемой. Я вынужден был взять по велосипеду в руку и словно заправский извозчик из последних сил толкал двух стальных скакунов. Мы скорбно брели песчаной тропой, которой, казалось, не будет конца.

Откровенно признаюсь: у меня нет объяснения, как нам удалось вырваться из этого гиблого места. Безгранично уставшие, покусанные оводами, мы наконец вышли к селу. Нашей радости не было предела! Добрались до магазинчика, купили мороженое, воду. Вскоре все, кто выжил, словно зомби, собрались у этого центра сельского досуга. Все имели крайне жалкий вид, делились впечатлениями от пережитого и были беспредельно счастливы. Ведь впереди маячила сносная дорога, а значит, мы любой ценой доберемся сегодня до лагеря.

Но наши мучения на этом не закончились. Просто мы перешли на другой уровень в этой гонке на выживание. Песка стало меньше, но асфальта не стало больше. Вместо него – стиральная доска брусчатки. Все вытянулись в узкую ниточку, протянувшуюся на обочине – мы лавировали между камнями и ямами, медленно подвигаясь вперед. Кто-то успел натереть пятую точку, у кого-то «выбило» колено… Но мы нумолимо двигались вперед. Немного разрядило обстановку обнаружение диковинных фигур, разбросанных на нашем маршруте в лесу.

А на берегу Случа на окраине живописного леса мы натолкнулись на грандиозный ДОТ, построенный поляками для охраны моста в случае наступления Красной армии. Да, грустно было погибать в такой красоте…

Потом было кладбище с тремя древними дубами. Мы выстроились в очередь, дабы сфотографироваться в гигантском дупле.

И почти никто не заметил дивный монумент на кладбищенской территории - в память обо всех умерших скопом!

Что здорово удивило в этой поездке по Ровенщине – это люди. Живут не богато, но как-то счастливо. Вдоль дороги в селах нас встречали их обитатели, очень много детей – все белобрысые, курносые, симпатичные и совсем не дикие. На развилках селяне часто подсказывали куда следует сворачивать. То и дело размышлял: как бы распространить этот вирус незлобливости на остальные регионы страны?

Мы ехали, ехали, ехали и, наконец, приехали. Место стоянки, выбранное организаторами, искупало все мучения этого дня. Лагерь разбили в лесу на высоком берегу реки. Мы тут же бросились в воду и дневной усталости как ни бывало. Бутылочка холодного пива, захваченная в последней сельской лавке, сделала окружающую действительность еще краше. Сам себе удивляюсь, но в этот вечер у меня даже хватило сил блеснуть интеллектом в перетягивании каната. Думаю, не стоит говорить, чья команда выиграла.

Последний день марафона выдался на удивление легким. После вчерашнего, нас уже нельзя было напугать ни чем. Маршрут начался визитом к остаткам древней крепости на высоком берегу реки. Здесь мы полностью выполнили селфи-программу.

Мы возвращались в Ровно. Дорога была прекрасной. Попадался даже пристойный асфальт. А последние километры пролегали по холмистым полевым дорогам. На окраине Ровно мы отаборились на берегу симпатичного пруда. Пока ели печеньки, на наташином велике вдруг самопроизвольно спустила камера. Впервые за 300 км пришлось доставать запаску. Многие проезжавшие предлагали помощь – чертовски милая у нас была кампания!

Финиш находился на самой высокой точке города – Холме героев. Здесь установлена стелла в честь героев Второй мировой. К ней ведет длинная крутая лестница, а вдоль нее – тропинка. По ней мы и взбирались к финишу. Не всем это удалось. Многие заводили велосипеды пешим ходом. Не знаю, как мне это удалось, но из последних сил я все же вкатил за финишную черту. Черт, мы сделали это!

Вокруг валялись велосипеды вперемешку с рюкзаками. Народ сидел где попало: на бордюрах, в тени деревьев, а одна веселая кампания, раздобыв где-то пива, уже начала праздновать завершение марофона, усевшись прямо на газоне. Я оставил Наташу приходить в себя, а сам помчался на автостоянку. Дополнительные семь километров – и я в родном Ниссане, за рулем. А сзади – мой велик. Он не подвел меня на непростом маршруте, не очень-то для него подходящем. Отдыхай, товарищ!

По дороге домой остановились на заправке перекусить. Радом за столиком сидела компания молодых ребят и девчонок: чистых и прилично одетых. Они втычили в мобилки и болтали о всякой ерунде. И все же мы опознали своих: «велосипедный загар», укусы насекомых, обсуждение велосипедов… Может встретимся еще!

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