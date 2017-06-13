Матиос засекретил конфискацию "миллиардов Януковича"

13 июня 2017 | 12:23

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Военная прокуратура постановила не публиковать в едином госреестре судебных решений приговор Краматорского местного суда по спецконфискации валютних государственных облигаций внутреннего займа на 1,5 млрд долл., якобы принадлежавших беглому экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению.

Об этом сообщил и.о. директора ГП "Информационные судебные системы" Дмитрий Дубинко на запрос руководителя отдела борьбы с коррупцией Центра "Эйдос" Глеба Каневского. Такое решение в военной прокуратуре пояснили соображениями безопасности для лиц, участвовавших в процессе. Отмечается. Что решение принято до завершения досудебного расследования в уголовном производстве о государственной измене В.Януковича. Резонанс



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