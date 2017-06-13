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Турчинов хочет поменять АТО на что-то другое
13 июня 2017 | 12:03
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Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО. В то же время нужно отметить, что антитеррористическая операция выполнила очень много важных задач. Именно в рамках АТО мы остановили агрессора, смогли провести президентские, парламентские и местные выборы, а также освободили значительную часть оккупированной территории Украины", - сказал он.
"В то же время, пришло время перейти к новому формату защиты страны", - заявил Турчинов.
По его словам, действующее украинское законодательство предусматривает два основных случая, при которых разрешено боевое применение Вооруженных Сил - это объявление войны и антитеррористической операции.
"Несмотря на распространенное мнение, согласно нашему законодательству, введение военного положения предполагает лишь наличие особенного правового режима в стране, или в отдельных регионах, и не предоставляет автоматического права на использование ВСУ и других воинских формирований", - пояснил секретарь СНБО.
Он добавил, что законодательство формировалось на основе представлений ХХ столетия о классической войне и не учитывает необходимости противостоять гибридной агрессии, которую ведет против Украины РФ.
"Пришло время не просто признать оккупированными некоторые регионы Донецкой и Луганской областей, но четко, на законодательном уровне определить основы государственной политики по их освобождению. Необходима эффективная технология защиты страны, а для этого законодательно нужно предоставить президенту право применять ВСУ и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны РФ", - подчеркнул секретарь СНБО.
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