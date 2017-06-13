Редактор інтернет-видання Львівщини шантажував посадовця держпідприємства

Суму в гривневому еквіваленті головний редактор отримав на банківську картку, після чого повідомив посадовцю, що підготовку матеріалу “замовили” конкуренти для його звільнення з посади. Співробітники спецслужби затримали головного редактора після засідання ради громадської організації.

Встановлено, що головний редактор, який також є головою однієї з громадських організацій, вимагав від керівника філіі державного підприємства п’ятсот доларів США. У таку суму зловмисник оцінив припинення журналістського розслідування та не публікацію інформації про чиновника в інтернет-виданні.

Правоохоронці викрили редактора інтернет-видання на вимаганні хабара з посадовця державного підприємства на Львівщині. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.