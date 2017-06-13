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Президент підписав закон про створення друкованого видання на час АТО
13 июня 2017 | 11:53
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Президент Петро Порошенко підписав закон щодо створення друкованих видань Міноборони України на час проведення антитерористичної операції. Про це повідомляє прес-служба АП, передає УНН.
Закон визначає, що на час проведення антитерористичної операції Міністерство оборони України має право на створення друкованого засобу масової інформації. Фінансування таких друкованих ЗМІ здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету України.
Згідно із законом, протягом трьох місяців після закінчення АТО друковані засоби масової інформації, засновані Міноборони України, підлягають реформуванню.
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