Президент підписав закон про створення друкованого видання на час АТО

Закон визначає, що на час проведення антитерористичної операції Міністерство оборони України має право на створення друкованого засобу масової інформації. Фінансування таких друкованих ЗМІ здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету України.

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