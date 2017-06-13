ТЕМА

Президент підписав закон про створення друкованого видання на час АТО

13 июня 2017 | 11:53

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Президент Петро Порошенко підписав закон щодо створення друкованих видань Міноборони України на час проведення антитерористичної операції. Про це повідомляє прес-служба АП, передає УНН.


Закон визначає, що на час проведення антитерористичної операції Міністерство оборони України має право на створення друкованого засобу масової інформації. Фінансування таких друкованих ЗМІ здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету України.

Згідно із законом, протягом трьох місяців після закінчення АТО друковані засоби масової інформації, засновані Міноборони України, підлягають реформуванню.



Поделиться
Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Евгений Лауэр

Таиланд. Слон в зоопарке - никакой личной жизни!
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100