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Японцы создают беспилотные корабли
13 июня 2017 | 11:49
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Пока Boeing работают над созданием беспилотного лайнера, японская компания Nippon Yusen занялась созданием грузового корабля, управляемого ИИ.
Новые судна смогут сами прокладывать себе курс и предсказывать сбои в работе до того, как они случатся. Агентство уточняет, что на первых кораблях такого типа, все же будет небольшая команда, но в будущем планируется обходиться совсем без людей на борту. По предварительным данным, к 2025 году будет выпущено 250 беспилотных судов.
Источник: BBC
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