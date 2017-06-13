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Японцы создают беспилотные корабли

13 июня 2017 | 11:49

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Пока Boeing работают над созданием беспилотного лайнера, японская компания Nippon Yusen занялась созданием грузового корабля, управляемого ИИ.


Новые судна смогут сами прокладывать себе курс и предсказывать сбои в работе до того, как они случатся. Агентство уточняет, что на первых кораблях такого типа, все же будет небольшая команда, но в будущем планируется обходиться совсем без людей на борту. По предварительным данным, к 2025 году будет выпущено 250 беспилотных судов. 

Источник: BBC



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