Представлено концепт футуристичного марсоходу

Основною метою марсохода буде пошук слідів зниклої життя мікробів і збирати зразки для вивчення на Землі. Марсохід працює від сонячних батарей, що заряджають 700-вольтів батарею, від якої працює електричний двигун. Марсохід складається з двох частин, передня частина призначена для розвідки і оснащена радіо і навігаційною системою, в той час як в задній зоні розташовується лабораторія, яка може використовуватися для автономних досліджень.

Даний марсохідбуде функціонувати і як транспортний засіб, і як лабораторія, яка володіє системами життєзабезпечення, навігації та зв'язку. Концепт був розроблений спеціально для роботи в умовах Марса.

NASA представило свій новітній концепт марсохода, схожого на інопланетний корабель. Ця машина довжиною 8,5 метрів, шириною 4 метри, а заввишки 3 метри. Концепт створений з масивними, важкими колесами, які призначені спеціально для пересування по пересіченій поверхні Марса, повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт агенства.