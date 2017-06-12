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Представлено концепт футуристичного марсоходу
12 июня 2017 | 11:43
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NASA представило свій новітній концепт марсохода, схожого на інопланетний корабель. Ця машина довжиною 8,5 метрів, шириною 4 метри, а заввишки 3 метри. Концепт створений з масивними, важкими колесами, які призначені спеціально для пересування по пересіченій поверхні Марса, повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт агенства.
Даний марсохідбуде функціонувати і як транспортний засіб, і як лабораторія, яка володіє системами життєзабезпечення, навігації та зв'язку. Концепт був розроблений спеціально для роботи в умовах Марса.
Основною метою марсохода буде пошук слідів зниклої життя мікробів і збирати зразки для вивчення на Землі. Марсохід працює від сонячних батарей, що заряджають 700-вольтів батарею, від якої працює електричний двигун. Марсохід складається з двох частин, передня частина призначена для розвідки і оснащена радіо і навігаційною системою, в той час як в задній зоні розташовується лабораторія, яка може використовуватися для автономних досліджень.
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