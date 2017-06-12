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Американцы в следующем году разобьют огород на Марсе

12 июня 2017 | 09:41

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Специалисты уже давно планируют колонизацию "красной планеты" человеком. Для того, чтобы первые жители Марса могли чем-то питаться, там нужно вырастить овощи, передает УНН со ссылкой на официальный сайт агентства.


В ближайшее время ученые хотят попробовать высадить на четвертой от Солнца планете такой неприхотливый овощ, как салат-латук.

По словам специалистов, это растение требует совсем немного воды и света. Планируется, что салат выращивать в специальных теплицах.

Первоначально предполагалось, что растение появится на Марсе уже в следующем году, однако конечная дата зависит от множества факторов.

Посадка огорода на "красной планете" станет первым этапом ее колонизации. Затем, уже в 2026 году на Марс могут прилететь первые люди.

Как сообщал ранее УНН американское космическое агентство NASA завершило отбор кандидатов для подготовки полетов на Марс. В отобранную группу вошли 12 человек - пять женщин и семь мужчин.



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