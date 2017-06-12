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Американцы в следующем году разобьют огород на Марсе
12 июня 2017 | 09:41
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Специалисты уже давно планируют колонизацию "красной планеты" человеком. Для того, чтобы первые жители Марса могли чем-то питаться, там нужно вырастить овощи, передает УНН со ссылкой на официальный сайт агентства.
В ближайшее время ученые хотят попробовать высадить на четвертой от Солнца планете такой неприхотливый овощ, как салат-латук.
По словам специалистов, это растение требует совсем немного воды и света. Планируется, что салат выращивать в специальных теплицах.
Первоначально предполагалось, что растение появится на Марсе уже в следующем году, однако конечная дата зависит от множества факторов.
Посадка огорода на "красной планете" станет первым этапом ее колонизации. Затем, уже в 2026 году на Марс могут прилететь первые люди.
Как сообщал ранее УНН американское космическое агентство NASA завершило отбор кандидатов для подготовки полетов на Марс. В отобранную группу вошли 12 человек - пять женщин и семь мужчин.
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