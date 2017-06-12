ТЕМА

За 6 часов 1900 украинцев пересекли границу по безвизу

12 июня 2017 | 09:37

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По состоянию на 6:00 12 июня правом безвизовых путешествий уже воспользовались 1894 наших соотечественника. 78% из этого количества пересекли границу в автомобильных пунктах пропуска на границах со странами ЕС, а 22% - в пунктах пропуска для авиационного сообщения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.


Украинцы уже более суток пользуются безвизовыми поездками в страны Европы и отныне перед нашими гражданами открывается возможность свободных путешествий. Теперь, готовясь к путешествию, украинские граждане могут планировать их спокойно или спонтанно, стремясь съездить просто на выходные или отдых, или на различные культурные мероприятия, футбольные матчи или просто к друзьям или родным.

По-прежнему наиболее оживленным направлением остается Польша 63%, а это почти 950 украинцев начали знакомство с Европой именно из этой страны.

С начала безвизовых зафиксировано два отказа нашим гражданам в пересечении границы. В обоих случаях за предыдущие нарушения миграционного законодательства на территории стран ЕС.



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