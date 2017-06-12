За 6 часов 1900 украинцев пересекли границу по безвизу

По-прежнему наиболее оживленным направлением остается Польша 63%, а это почти 950 украинцев начали знакомство с Европой именно из этой страны.

С начала безвизовых зафиксировано два отказа нашим гражданам в пересечении границы. В обоих случаях за предыдущие нарушения миграционного законодательства на территории стран ЕС.