ТЕМА

Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве

09 июня 2017 | 07:43

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По имеющимся данным, пожилая женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном для этого месте.

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