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Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
09 июня 2017 | 07:43
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По имеющимся данным, пожилая женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном для этого месте.
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