26 поліцейських травмовані за 10 днів

09 июня 2017 | 08:26

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За останні 10 днів при охороні громадського порядку тілесні ушкодження отримали 26 поліцейських – Сергій Князєв

Про це Голова Національної поліції України повідомив сьогодні, 8 червня, коментуючи факти отримання працівниками поліції тілесних ушкоджень під час несення служби по забезпеченню публічної безпеки і порядку. За словами Сергія Князєва, за останні десять днів під час «політичних баталій», при охороні громадського порядку, тілесні ушкодження отримали 26 поліцейських. «Дуже прикро, що політики намагаються задовольнити свої амбіції за рахунок здоров’я поліцейських», – наголосив глава Національної поліції України. Зокрема, при охороні правопорядку у період з 30 травня до 7 червня постраждали 26 працівників поліції. 30 травня у Львові 12 поліцейських отримали різного ступеню ушкодження під час пікетування представниками кількох політичних сил будівлі Львівської обласної ради. Сьогодні, 8 червня, на брифінгу у Львові начальник обласної поліції Валерій Середа повідомив, що невдовзі організаторам та учасникам захоплення Львівської обласної ради буде повідомлено про підозру. 1 червня у Києві під час пікетування Київської міської державної адміністрації представниками однієї з політичних сил і кількох громадських організацій отримали тілесні ушкодження четверо поліцейських. 2 червня під час забезпечення правопорядку при проведенні сесії Тернопільської міської ради по медичну допомогу звернулися двоє поліцейських. 7 червня в Одесі при охороні правопорядку біля будівлі Господарського апеляційного суду тілесні ушкодження отримали вісім працівників поліції. У період з 30 травня до 7 червня в Україні відбулося 418 масових заходів, які потребували посиленої уваги з боку правоохоронців. У них взяло участь майже 117 тисяч громадян.



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