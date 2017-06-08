Китайский робот сдал школьный госэкзамен за десять минут

Самыми сложным для робота оказалось восприятие китайского языка, в связи с чем не до конца осмысленными для него оказались некоторые подразделы математики. Впрочем, по сравнению с февральским показателем машина улучшила свой показатель на 12 баллов, однако по-прежнему немного отстает от среднестатистического учащегося КНР, для которого привычный результат - 106.

AI-MATH создан на основе технологий больших данных, распознавания речи и прочих передовых разработок.

Как объяснили в компании Zhunxingyunxue Technology, где при взаимодействии с министерством науки и техники КНР была сконструирована машина, в отличие от человека робот "мыслит" числами - это и делает его уязвимым на тестах. "Надеюсь, в следующем году он улучшит результат до 130 баллов за счет оптимизации логической аргументации и компьютерных алгоритмов", - отметил по этому поводу главный исполнительный директор компании Линь Хуэй.

Ожидается, что искусственный интеллект будет в состоянии "поступить" в университет в 2020 году, когда достаточно "поумнеет", чтобы успешно сдать экзамен.