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Порошенко назвал условие экспорта украинского газа
08 июня 2017 | 13:09
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Украина сможет экспортировать газ, если будет меньше его потреблять. Об этом во время визита на Трипольскую ТЭС заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Если мы будем меньше потреблять и у нас будет оставаться газ, мы свободно сможем его экспортировать, что было запрещено преступным кабальным подписанный контрактом (в 2009 году - ред.)", - сказал Президент.
Напомним, П.Порошенко заявил, что Украина не потребляет российский газ и не дает шантажировать себя.
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