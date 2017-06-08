Порошенко назвал условие экспорта украинского газа

"Если мы будем меньше потреблять и у нас будет оставаться газ, мы свободно сможем его экспортировать, что было запрещено преступным кабальным подписанный контрактом (в 2009 году - ред.)", - сказал Президент.

Напомним, П.Порошенко заявил, что Украина не потребляет российский газ и не дает шантажировать себя.