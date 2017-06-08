Україна зробила великий крок до членства в НАТО

08 июня 2017 | 11:39

Верховна Рада законодавчо закріпила курс України на членство в НАТО. Відповідний законопроект підтримали 276 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Законом вносяться зміни до закону про основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики, якими передбачається, що основними засадами зовнішньої політики є: поглиблення співпраці з Організацією Північноатлантичного договору з метою набуття членства у цій організації.

“Агресія РФ проти України, анексія Автономної Республіки Крим, а також триваюча війна на Донбасі довела необхідність невідкладної участі України в системі колективної безпеки, якою є НАТО”, — зазначив заступник голови комітету, голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення і контролю за діяльністю дипломатичної служби комітету Верховної Ради України у закордонних справах Борис Тарасюк.

Б.Тарасюк повідомив, що на засіданні комітет рекомендував Раді ухвалити цей законопроект за основу та в цілому “за умови виключення з тексту законопроекту п.2 розділу 1”.

Він пояснив, що “фактично цим законопроектом ми збираємося поновити редакцію закону про засади національної безпеки України від 19 червня 2003 року”.

Нагадаємо, що ця норма вже була у законодавстві, але за часів президентства Віктора Януковича її було прибрано.