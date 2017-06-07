Військовий інженер пропонував улетіти в космос за 8 грамів психотропу

Це щонайменше друга оборудка майора: раніше військовою прокуратурою задокументовано факт збуту 3 грам амфетаміну. Загалом військовослужбовець одержав 1600 грн. за 8 грам психотропної речовини.

Дії військовослужбовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин у великих розмірах, вчинені повторно). За вчинення злочину майору загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.