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Військовий інженер пропонував улетіти в космос за 8 грамів психотропу

07 июня 2017 | 16:12

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Інженера Національного космічного агентства України викрито на торгівлі наркотиками.


Військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України затримано провідного інженера Київського представництва генерального замовника – Національного комічного агентства України, у військовому званні майора, під час збуту 5 грам амфетаміну, що відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

   Це щонайменше друга оборудка майора: раніше військовою прокуратурою задокументовано факт збуту 3 грам амфетаміну. Загалом військовослужбовець одержав 1600 грн. за 8 грам психотропної речовини.
   Дії військовослужбовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин у великих розмірах, вчинені повторно). За вчинення злочину майору загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
   Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.



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