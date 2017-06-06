06 июня 2017 | 15:42

Это довольно странное ощущение: кажется, ты давно умер, и твой труп доедают милые кладбищенские насекомые – утилизаторы главного отхода человеческой жизнедеятельности – а ты продолжаешь получать поздравления и даже отвечаешь на них. Празднование Дня журналиста сродни некрофилии. Пресса мертва, праздновать нечего и некому…

От традиционных СМИ остались лишь глянцевые обложки и яркие ТВ-заставки. Последние доцифровые оплоты журналистики формально живы, фактически пали, их стяг попран. Виной тому не продажные журналисты и не алчные политики. Мир изменился. Информации стало слишком много. Человечество перешло в иную стадию существования. Мы не только впервые за свою историю нажрались от пуза тем, за что наши предшественники пахали всю жизнь. Стало много не только еды, но и пищи информационной. Да, качество и того и другого падает. Но кого это волнует: человечество, движимое тысячелетними инстинктами, набивает утробу и нейронные связи тем, что доступнее и чего можно проглотить больше. Нужно заглотить как можно быстрее, переварить как можно больше кусков. Средний объем бестселлеров New York Times в разделе нон-фикшн за последние шесть лет уменьшился с 467 страниц до 273. Лонгриды – ацтой! Нет времени пераваривать эту тягомотину – даешь бугагашечки и фотоприколы.

Тиражи бумажной прессы, аудитория радио и ТВ сократились катастрофически. Дошла очередь до интернет-СМИ. Оазис независимости – интеренет-сайты резко перестают читать. По моим оценкам читательский падеж составил около 50% за минувший год. По косвенным признакам – в разы меньше читателей читают даже новости. Статьи не интересны никому, если там нет чего-то суперскандального. Чтобы стать ньюсмейкером, ты должен написать статью, которая сегодня будет интересна всем (завтра про нее забудут навсегда). Информпространство может вместить таких статей не более двух в день. В цифровую эру как и должно было случиться, резкий всплеск сайтостроительства заканчивается смертью большинства представителей интернет-популяции. Закон цифрового мира: победитель получает все. Никто не станет читать «Голос Мухосранска», если с тем же успехом можно открыть в смартфоне страничку «Нью-Йорк таймс», а чаще – желтый «Сан».

Разворачивается дискуссия о роли соцсетей и их месте в информационном пространстве. Уважаемый титулованный коллега возмущается на своей страничке в ФБ: почему какой-то ЛОМ (лидер общественного мнения с тысячами подписчиков) может написать, что 2х2=3 и ему за это ничего не будет! А если сам аксакал журналистского цеха, число подписчиков у которого заметно меньше, сбрешет в своем расследовании на сайте, то на него могут подать в суд. Не пора ли загнать всех этих блогеров в стойло Закона о СМИ? Обьясняю аксакалу: не пора! Все эти ЛОМы с десятками и сотнями тысяч подписчиков не более чем клоуны, лицедеи. Люди подписываются на них не с целью узнать правду (вернее сопоставить их информацию с информацией другого ЛОМа из противоборствующего лагеря). Присутствие миллионов в сети связано с одним: таким образом люди удовлетворяют свой центр удовольствия самым легкодоступным способом, собирая лайки, устраивая срач в коментах, на что они вряд ли рискнут в реальной жизни и подыскивая кампанию со схожими взглядами на все. Все это сетевое сообщество – бабки на скамейке, которые перетирают последние новости из жизни села под названием Земля. А ЛОМы – это самые говорливые и зажигательные бабки, которых те, кто не умеет говорить, всегда больше слушают. Цена этих пересудов нулевая. И никакого отношения к информпространству не имеет.

У меня в ленте присутствует пара действительно толковых мужиков. Журналисты, интеллектуалы, постят действительно интересную информацию (не чета мне, завалившему ленту фотками велосипедистов). Посмотрим: кто же эти достойные люди? Да фактически никто! У одного – жалкие 11000 подписчиков, у второго – 7000. Они, истинные журналисты, сегодня никому не нужны! Мне не интересно общаться с десятком тысяч случайных людей, ибо всего 30 лет назад я публиковал полосные материалы в газете с тиражом 19 млн. случайных читателей! Место канонической прессы занял пиар для доверчивых лохов. Впору праздновать сегодня день пиарщика, благо самые удачливые коллеги переметнулись в эту сферу. Но праздник будет походить на скромный корпоратив. В цифровую эпоху в цифровой сфере, куда окончательно переплзли СМИ, требуется крайне мало исполнителей. Скоро всех пиарщиков мы будем знать поименно.

Что же с братьями-журналистами? Ничего – ступайте в пресс-службы, учитесь лепить ручные поделки для базарной торговли, перквалифицируйтесь в гидов. Хотите остаться в интернете? Не вопрос: открывайте интернет-сайты по торговле всякой лабудой. У нас нет иной перспективы. И не успокаивайте себя тем, что «так долго продолжаться не может, о нас вспомнят, и все станет как прежде». Не станет. Никогда.

Огромное количество знаний, нарастающих лавинообразно, делает невозможным ее поглощение по схеме умирающего аналогового мира. Да и не нужно это. Можно, конечно, попытаться выучить Википедию, но зачем, если есть Гугл и смартфон в кармане. Все мы превращаемся в узких, очень узких специалистов, ориентирующихся в очень узкой сфере. В ней найдется не более десятка тех, с кем мы можем говорить на равных. Так стоит ли для нас издавать специализированные журналы, я уже не говорю о ежедневных газетах с лонгридами, в которых 99% читателей ничерта не поймет? Для нас существует отличный инструмент: открытые и закрытые сетевые группы по интересам. Вот где будут собираться эксперты по проблеме. Они же немедленно всеми своими десятью голосами придадут анафеме того, кто заявит, что 2х2=3. Правда, это случится лишь в единственном месте: группе знатоков таблицы умножения. А ведь таких «экспертов» становится все меньше, зато все больше ЛОМов, которые будут соревноваться в своих экспертных оценках: 2х2=3, 2х2=5, 2х2=25. Браво, это так свежо и оригинально!

С праздничком, покойники!