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МИД России прокомментировал новые санкции из-за КНДР
02 июня 2017 | 09:58
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1 июня, министерство финансов США ввело санкции против «Независимой нефтегазовой компании» экс-главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова, дочерней компании «ННК-Приморскнефтепродукт» и Ardis-Bearings LLC и ее генерального директора Игоря Мичурина.
«с недоумением и тревогой воспринял информацию о решении Минфина США о введении санкций в отношении трех российских компаний и российского гражданина». Об этом сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, информирует .
По словам замминистра, это — отражение того, что в США присутствует «дефицит конструктивных идей» по поводу того, как выстраивать отношения с Россией. «К сожалению, приходится констатировать, что константой американской политики на российском направлении остаются санкции», — сказал Рябков.
Он добавил, что, определяя то, как России реагировать на «новые деструктивные действия США», МИД будет «исходить из этих выводов».
Рябков считает, что здесь есть «разрыв между декларациями официального Вашингтона о намерении искать пути к налаживанию отношений и этими практическими шагами».
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«На такой основе восстанавливать отношения крайне сложно. Американская сторона вместо того, чтобы разгребать завалы, накопившиеся при администрации Обамы, пошла на шаг, который эти завалы множит», — заметил он.
Рябков добавил, что в Москве «разочарованы этими непоследовательными и труднообъяснимыми колебаниями в американском подходе».
Ранее, 1 июня, министерство финансов США ввело санкции против «Независимой нефтегазовой компании» экс-главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова, дочерней компании «ННК-Приморскнефтепродукт» и Ardis-Bearings LLC и ее генерального директора Игоря Мичурина.
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По информации Минфина США «Независимая нефтегазовая компания» обеспечиланефтепродуктами на сумму свыше миллиона долларов.
Совет безопасности ООН уточнил, что Корейская торговая корпорация Tangun, связанная, по данным Минфина, с Мичуриным, принимает участие и обеспечивает поддержку программ КНДР, связанных с ядерным оружием и баллистическими ракетами. В том числе и незаконными путями, сообщает Совбез. Tangun была включена в санкционный список ООН в июле 2009 года.
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