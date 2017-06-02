Он слишком много знал...

в Киеве произошло резонансное убийство: неизвестный застрелил бывшего главу, до последнего времени советника руководителя "Укрспирта". Виктор Панков был убит выстрелом в спину на Позняках, возле ТРЦ "Аладдин". Он был советником государственного концерна "Укрспирт", информирует " ДС " со ссылкой на Depo.ua .

Стоит отметить, что Панков был одним из самых опытных работников этого скандального предприятия, занимая почти без перерывов должность заместителя гендиректора по юридическим вопросам еще со времен президентства Виктора Ющенко. Ему даже дважды удалось возглавить "Укрспирт": в 2011 и 2014 гг.. Впрочем, порулить дали недолго. Так, во времена Януковича министр аграрной политики Николай Присяжнюк уже меньше чем через месяц после назначения Панкова гендиректором завел на эту должность Александра Харта, которого связывали со скандально известным "семейным" "регионалом" Юрием Иванющенко. Панкова же понизили до заместителя гендиректора. Впрочем, тот, похоже, не сильно обиделся этому обстоятельству.

Во времена Януковича фамилия Панкова неоднократно фигурировала в скандалах, связанных с деятельностью данной компании. В частности, руководство "Укрспирта" обвиняли в связях с Юрой Енакиевским. В СМИ неоднократно писали о появлении огромного количества контрафактной продукции из нелегального спирта, который изготавливали на предприятиях "Укрспирта". Так, только в 2011 г. в Украине было продано более 15 млн ящиков водки и крепких спиртных напитков, которые официально не были произведены. Панков тогда активно оправдывался и даже подавал иски в суд на СМИ за якобы "нанесение ущерба деловой репутации предприятия".

В результате вся эта история ничем не кончилась, а после Майдана Панков и дальше продолжал спокойно работать в системе "Укрспирт". Так, в 2014 г. он стал и. о. гендиректора этой компании. Когда на должность был назначен Роман Иванчук, тот долго не трогал своего предшественника, который снова был назначен заместителем гендиректора.

Позже его вывели из руководящего состава компании, и до момента своей трагической смерти Панков числился советником руководителя госпредприятия "Укрспирт" и, говорят, владел огромным массивом информации о деятельности "схем", которые применялись руководством данной госструктуры.

Интересно, что Панков, будучи заместителем председателя "Укрспирт" в 2014 г. баллотировался как самовыдвиженец на выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу №162 в Сумской области с центром в Ахтырке, откуда он сам был родом. Впрочем, политическая карьера не сложилась - он занял лишь девятое место, получив 4,45% голосов.

Стоит отметить, что до прихода в "Укрспирт" Виктор Панков с 2008 г. был членом правления НАК "Надра Украины". А до этого работал на должностях начальника юридически-договорного отдела ДП НАК "Надра Украины" "Полтавнефтегазгеология" и нефтегазодобывающего управления "Полтавнафтогаз" ОАО "Укрнафта".

Впрочем, очень похоже на то, что мотивы стоит искать по месту работы Панкова. Ведь именно "Укрспирт" считается едва ли не самым коррумпированным госпредприятием в Украине.

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