Російська металургія, гірничо-видобувна галузь та залізниця можуть потрапити під санкції США

Така ініціатива Комітету Сенату з банківської справи, у разі прийняття, підвищить правовий статус існуючих санкцій, які передбачені наказами президента і стосуються російських енергетичних проектів та залучення боргового фінансування, а також поширить санкції на гірничо-видобувну галузь, металургію та залізничні перевезення, повідомляють ЗМІ.

Ця пропозиція надсилає сигнал, що в Конгресі мають намір забезпечити, щоб зусилля адміністрації Трампа з налагоджування відносин з Москвою не призвели до полегшення режиму санкцій, якщо Росія не змінить свою поведінку.

"Незважаючи на існуючі санкції, Росія залишається ворожою силою, не схильною до переговорів, яка застосовує військові потужності, провадить діяльність з інформаційного шпигунства в кіберпросторі та використовує економічні тактики з метою завдати шкоди Сполученим Штатам і вбити клин між союзниками. Конгрес зацікавлений у тому, щоб забезпечити ефективність санкцій проти Росії і їх пропорційне зростання, особливо з огляду на непоступливу позицію Росії", - йдеться в заяві сенаторів, повідомляє Bloomberg