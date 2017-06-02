|
Військова прокуратура відкрила чотири кримінальних провадження за недостовірні декларації
02 июня 2017 | 08:27
распечатать комментарии [0] добавить в
Протягом 5 місяців 2017 року за результатами вивчень до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення 4 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).
Зокрема, військовою прокуратурою Вінницького гарнізону розпочато кримінальне провадження за фактом подання начальником однієї із установ Збройних Сил України полковником К. завідомо недостовірних відомостей у декларації. Військовослужбовець не відобразив у декларації інформацію про членство у 3 товариствах, здійснення в них керівництва, а також наявності та розміру внеску до статутного фонду даних товариств в розмірі 854 тис. грн.
также читайте
[31.05.2017]
[31.05.2017]
[31.05.2017]
|
Загрузка...
по теме
МИД России прокомментировал новые санкции из-за КНДР
02. 06. 2017 | 09:58
1 июня, министерство финансов США ввело санкции против «Независимой нефтегазовой компании» экс-главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова, дочерней компании «ННК-Приморскнефтепродукт» и Ardis-Bearings LLC и ее генерального директора Игоря Мичурина.
Російська металургія, гірничо-видобувна галузь та залізниця можуть потрапити під санкції США
02. 06. 2017 | 08:56
Комітет з банківської справи Сенату США готує план з посилення санкцій проти Росії через її дії в Україні та Сирії, а також через втручання до Інтернет, повідомляє Bloomberg. Раніше сенатор Боб Коркер, провідний представник Республіканської партії в Комітеті закордонних справ Сенату повідомив пресі, що його комітет також розглядає посилення санкцій проти Росії, пише The Hill.
У Львові поліція у День захисту дітей запобігла продажу новонародженого немовляти
01. 06. 2017 | 19:57
Кабмин прогнозирует рост средней зарплаты до 7100 грн уже к концу года
01. 06. 2017 | 08:46
Затримано чиновника Держспецзв'язку-дитячого порнографа
31. 05. 2017 | 23:20
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»