Військова прокуратура відкрила чотири кримінальних провадження за недостовірні декларації

02 июня 2017 | 08:27

Протягом 5 місяців 2017 року за результатами вивчень до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення 4 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

Зокрема, військовою прокуратурою Вінницького гарнізону розпочато кримінальне провадження за фактом подання начальником однієї із установ Збройних Сил України полковником К. завідомо недостовірних відомостей у декларації. Військовослужбовець не відобразив у декларації інформацію про членство у 3 товариствах, здійснення в них керівництва, а також наявності та розміру внеску до статутного фонду даних товариств в розмірі 854 тис. грн.

У поточному році військовими прокурорами скеровано до правоохоронних органів 11 матеріалів для складення адміністративних протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Крім того, військовою прокуратурою Центрального регіону України у порядку, визначеному ч. 3 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції», ініціювалось проведення службових розслідувань з метою виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, невиконанню вимог цього Закону в інший спосіб.

У зазначений період за результатами роботи на вказаному напрямі, військовими прокурорами гарнізонів внесено 60 подань, у тому числі керівникам Головного управління Національної гвардії України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, оперативних командувань «Схід» та «Північ».

На даний час за результатами розгляду подань до дисциплінарної відповідальності притягнуто 429 осіб.