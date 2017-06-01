В Киеве покушались на «кровника» Путина

01 июня 2017 | 23:57

О сегодняшней стрельбе на Подоле. Целью киллера был Адам Осмаев - командир батальона имена Джохара Дудаева, в котором с первый дней войны состояла его супруга Амина. Она и спасла супруга во время покушения. Спасла уже во второй раз. В 2012 году Осмаев был задержан в Одессе по подозрению в подготовке покушения на Путина. Силовая машина Януковича планировала его выдачу русским. И только широкий резонанс этого события спас Адама от неминуемой смерти. Его пытали, накачивали наркотиками, но он выстоял, и дело против него заглохло, он остался в Украине. Мне приятно, что я приложил толику усилий, чтобы уберечь Осмаева от передачи в лапы Кремля. Тогда ко мне обратилась Амина, которая предоставила возражения адвокатов, указывающие на фальсификацию следствия. Они и стали основой публикации пятилетней давности.

Дело «одесских терористов»: ГПУ и СБУ наводят тень на плетень

СМИ облетела благая весть: украинская ГПУ завершила расследование уголовного дела по подготовке покушения на Путина. В свою очередь, «в пресс-центре СБУ подтвердили, что расследование завершено. Обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела, потом оно будет передано в суд. Представитель пресс-центра затруднился ответить, где будет проходить процесс». Но в распоряжении ТЕМЫ оказался текст постановления ГПУ об экстрадиции Адама Осмаева (по версии следствия - лидера ОПГ) в Россию, датированный еще 11 июля. Более того, вчера в Малиновский райсуд Одессы отправилась жалоба на постановление о выдаче Осмаева российским властям. Если в Украине ему светит 15 лет лишения свободы, то в РФ, очевидно, расстрел. Неужели пресс-служба ГПУ и СБУ не знают, чем занимается следствие? Дезинформация и скрытность действий власти - признак диктаторских режимов. И если с режимом Путина все давно ясно, то с политической ситуацией в Украине тоже начинается проясняться.

В Малиновский районный суд

г. Одесса, ул. В. Стуса 1

адвокат, Шипков Алексей Александрович,

В интересах гражданина :

Осмаев Адам Асланбекович, обвиняется в подготовке теракта, участии в тергруппе, незаконном обращении со взрывчатыми веществами, неосторожном повреждении чужого имущества, что повлекло гибель человека и использовании поддельных документов.

Находится в ОСИ-21

Копия получена Осмаевым А.А. 18 июля 2012 года.

ЖАЛОБА

на постановление о выдаче лица (экстрадиции)

Украины в отношении Осмаева А.А. расследуется уголовное дело № 734 по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 и ч.2 ст.258; ч.2 ст.258-3; ч.1 ст.263; ст.196 УК Украины, то есть в совершении подготовки теракта, участии в террористической группе, незаконном обращении со взрывчатыми веществами, неосторожном повреждении чужого имущества, что повлекло гибель человека и использовании поддельных документов.

Как это видно из обжалуемого постановления, Осмаев А.А. разыскивается компетентными органами РФ за участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральными законами (ч.2 ст.208 УК РФ); за участие в стойкой вооруженной группе (банде) ч.2 ст. 209 УК РФ; за незаконное приобретение, хранение, перевоз и ношение огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ в составе организованной группы (ч.3 чт.222 УК РФ); за незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных приспособления в составе организованной группы (ч.3 ст.223 УК РФ); за покушение на жизнь государственного и общественного деятеля с целью прекращения его государственной и другой политической деятельностью, или в связи местью за такую деятельность ч.1 ст.30 ст.277 УК РФ.

Ко времени подачи настоящей жалобы, досудебное следствие не окончено, а поэтому в соответствии со ст.452 УК Украины, центральным органом, который принимает решение об экстрадиции, является Генеральная Прокуратура Украины.

Постановление является незаконным и подлежит отмене т.к. Осмаев А.А. не подлежит выдаче. На основании п.6 ст.466 УПК Украины, и имеет право на справедливый суд в Украине. Право каждого на справедливый суд, предусмотрено ст.6 Конвенции прав человека и основных свобод. По решению суда Осмаев А.А. находится в Одесском следственном изоляторе № 21, а значит, находится на территории Украины на законных основаниях. Согласно ст.26 Конституции Украины иностранные граждане пользуются теми же правами и свободами, что и граждане Украины, и несут те же обязанности, за исключениями, тех, которые установлены Конституцией Украины и международными договорами. Однако, ни конституция, ни какие-либо международные договора не лишают Осмаева А.А. права на справедливый суд в Украине, права, предусмотренного ст.3 ГПК Украины, обращаться в суд. А, в соответствии со ст.2 УПК Украины, одной и задач уголовно-процессуального законодательства, является обязательное привлечение каждого, кто совершил преступление, к уголовной ответственности. В случае выдачи, Осмаев А.А. не будет привлечен к ответственности за причинение ущерба потерпевшей стороне, т.к. может быть привлечен только за те преступления, за которые он выдается.

В соответствии со ст. 277 УК РФ, по одной из которых, запрашивающая сторона требует выдачи Осмаева А.А., посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности, либо из мести за такую деятельность, - наказывается в России лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. Из общедоступных источников публичной информации известно, что в России действует мораторий на применение смертной казни. Согласно постановлению КС РФ от 2 февраля 1999 года № 3-П, на территории России вводился мораторий на смертную казнь, действие его обусловлено правом осужденных к смертной казни на суд присяжных. До создания во всех регионах России подобных судов, расстрелы приостанавливаются. В случае создания требуемого количества таких судов в России, Осмаев А.А. может быть казнен.

Ответственность за аналогичное преступление предусмотрено ст.112 УК Украины, согласно которой, посягательство на жизнь государственного деятеля не влечет собою применение смертной казни.

В соответствии с Законом Украины от 16 января 1998 года № 43/98-ВР, в Украине ратифицирована Европейская Конвенция о выдаче правонарушителей и дополнительные к ней протоколы 1975 и 1978 годов (в дальнейшем Конвенция).

Согласно ст. 11 Конвенции, если преступление, в связи с которым запрашивается выдача, наказуемо смертной казнью в соответствии с законом запрашивающей Стороны, и если в отношении такого преступления смертная казнь не предусматривается законом запрашиваемой Стороны или обычно не приводится в исполнение, в выдаче может быть отказано, если запрашивающая Сторона не предоставит таких гарантий, которые запрашиваемая Сторона считает достаточным, о том, что смертный приговор не будет приведен в исполнение.

Как видно из прилагаемой выписки из упомянутого решения Конституционного суда России, запрашиваемая сторона не может предоставить гарантий того, что в Осмаеву А.А. не будет, в дальнейшем применена смертная казнь. Кроме того, есть основания полагать, что в России Осмаев А.А. будет подвергнут, как минимум, унижающему человеческое отношение, обращению.

По мнению известной американкой правозащитницы Надежды Банчик которое 26 апреля 2012 года она высказала в своем обращении к Президенту Украины, Осмаев А.А. в РФ не имеет шансов на справедливый суд, а будет подвергаться истязаниям, как и другие его земляки. Там же, в обращении приводятся обоснования такого мнения (прилагается). Осмаев А.А. готов отвечать перед Украинским правосудием.

По мнению правозащитной организации «Союз солидарности с политзаключенными», Осмаев А.А. преследуется в России по политическим мотивам, его обвиняют в преступлении, которого он не совершал, а именно в покушении на главу Чеченской республики. Упомянутая международная конвенция по правам человека запрещает пытки и нечеловеческое отношение, унижающее честь и достоинство человека (ст.3).

По статье Конвенции № 3, выдача не осуществляется, если преступление, в отношении которого она запрашивается, рассматривается запрашиваемой Стороной в качестве политического преступления или в качестве преступления, связанного с политическим преступлением.

2. То же правило применяется и в том случае, если запрашиваемая Сторона имеет достаточные основания считать, что запрос о выдаче в связи с обычным уголовным преступлением был подан о целью преследования или наказания лица в связи с его расой, религией, национальностью или политическими убеждениями, или что положению этого лица может быть нанесен ущерб по любой из этих причин. Поэтому основания полагать, что Осмаев А.А. подвергается преследованию по политическим мотивам на территории РФ – имеются.

Как усматривается из обжалуемого постановления, Осмаев А.А. не является гражданином Украины, и не имеет статуса беженца. Тем не менее, такие сведения неточны. Действительно, 11 июня 2012 года Управлением в делах беженцев ГУ ГМС Украины в Одесской области (прилагается) отказано в оформлении документов для принятия статуса беженца (уведомление № 175-446 от 11.06.2012)

К настоящему времени, уведомление № 175-446 обжаловано в Одесский окружной административный суд. Поэтому, несколько преждевременно утверждать о том, что Осмаев А.А. не имеет статуса беженца. Осмаев А.А. не подлежит выдаче иностранному государству, так как не определен его гражданский статус. По закону России "О гражданстве РФ" от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ст.18), выход из гражданства Российской Федерации лица, проживающего на территории иностранного государства, осуществляется на основании добровольного волеизъявления такого лица в упрощенном порядке. Поэтому, обратившись в компетентные органы Украины по вопросам приобретения статуса беженца, Осмаев А.А. тем самым проявил свободное волеизъявление и отказался от Российского гражданства, и, поэтому он тоже не подлежит выдаче России.

Кроме того, как уже упоминалось, в деле имеется потерпевшая сторона, которая в соответствии со ст.29,49 50 УПК Украины имеет право на компенсацию материального вреда, причиненного в результате пожара в квартире, где проживали знакомые Осмаева А.А. В случае экстрадиции Осмаева А.А. представляется весьма сомнительным факт возмещения, ведь Осмаев А.А. может быть привлечен (ст.454 Конвенции) только за те преступления, за совершение которых он выдается. За причинение имущественного ущерба потерпевшей, Осмаев А.А. Российской стороне не выдается.

Представляется очевидным, что вопрос экстрадиции лица, вина которого не установлена судом, не только поднят преждевременно, а и вообще исполнению не подлежит, а потому, руководствуясь ст.ст.6 Закона Украины «Об адвокатуре» ст.ст.466 468 УПК Украины,-

ПРОШУ :

1. Постановление Заместителя Генерального прокурора Украины о выдаче лица (экстрадиции) от 11 июля 2012 года в отношении Осмаева Адама Асланбековича 02мая 1981 года рождения - отменить.

Приложение (в копиях) – адвокатский ордер, подлинник;

- постановление о выдаче лица;

- информация правозащитной организации

- уведомление миграционной службы

«Союз солидарности с политзаключенными»;

- обращение к Президенту Украины;

- административный иск;

- выписка из решения КС РФ;

23 июля 2012 года

В интересах Осмаева А.А.

Адвокат: Шипков А.А.

Источник: ТЕМА

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