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У Львові поліція у День захисту дітей запобігла продажу новонародженого немовляти
01 июня 2017 | 19:57
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Жінка оцінила власну дитину у 80 тисяч гривень. У розписці «продавцеві» вона вказала, що жодних претензій не має, з усіма умовами оборудки згодна. Відкрито кримінальне провадження. Затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі.
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