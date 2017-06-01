У Львові поліція у День захисту дітей запобігла продажу новонародженого немовляти

01 июня 2017 | 19:57

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Жінка оцінила власну дитину у 80 тисяч гривень. У розписці «продавцеві» вона вказала, що жодних претензій не має, з усіма умовами оборудки згодна. Відкрито кримінальне провадження. Затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі.



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