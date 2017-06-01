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Кабмин прогнозирует рост средней зарплаты до 7100 грн уже к концу года

01 июня 2017 | 08:46

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Средняя заработная плата в Украине сегодня составляет 6600 гривен, а до конца года этот показатель может вырасти до 7100 гривен. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время заседания правительства, передает Укринформ. "Рост средней заработной платы мы прогнозировали в июле 2016 года на 2017 год до 5900 гривен, сейчас прогноз – 7100 гривен, при том, что сейчас средняя заработная плата 6600 гривен в месяц", – сказал министр. Рева также отметил, что размер фонда оплаты труда в июле 2016 года прогнозировался на уровне 666 млрд грн на 2017 год по оптимистическому сценарию, по пессимистическому – 656 млрд грн, сегодня же этот прогноз составляет 769 млрд грн. По словам министра, повышение показателей удалось достичь благодаря работе по детенизации.

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