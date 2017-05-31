Затримано чиновника Держспецзв'язку-дитячого порнографа

Працівники Департаменту кіберполіції Національної поліції України викрили 37-річного співробітника Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у Волинській області, який маючи спеціальні навички, розповсюджував у мережі Інтернет файли з дитячою порнографією. За місцем його проживання у Луцьку поліцейські вилучили 1,5 Гб відео файлів із зображеннями порнографічного характеру.

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