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Затримано чиновника Держспецзв'язку-дитячого порнографа

31 мая 2017 | 23:20

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Працівники Департаменту кіберполіції Національної поліції України викрили 37-річного співробітника Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у Волинській області, який маючи спеціальні навички, розповсюджував у мережі Інтернет файли з дитячою порнографією. За місцем його проживання у Луцьку поліцейські вилучили 1,5 Гб відео файлів із зображеннями порнографічного характеру.

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