ТЕМА

На Вінничині затримали банду з 40 осіб.

31 мая 2017 | 23:14

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Є поранені.


31 травня в с. Метанівка Теплицького району озброєні чоловіки в балаклавах увірвалися на територію зернотоку та почали стрілянину. У результаті шість людей отримали ушкодження, двоє з них – госпіталізовані. Зловмисників затримано, зброю вилучено. Відкрито кримінальне провадження.

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