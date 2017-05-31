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Порошенко выступил против ввоза нерастаможенных автомобилей

31 мая 2017 | 15:47

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Президент Петр Порошенко дал понять, что власти не собираются идти на уступки в вопросе легализации автомобилей на иностранных номерах. Во время совещания по поводу пересечения границы, которое было организовано в Луцке, он заявил, что лично общался с одним из таких автомобилистов. "Когда мы были на Яготыне, машина с литовскими номерами - за рулем сидит украинец. Я говорю: это вы на пять дней въезжаете? Он говорит: господин президент, ну какие пять дней. Это он мне говорит. А как будешь делать? Да там то, сё, того подмажу, этого подмажу, что-то будем делать. Нет, друзья мои, не будем делать. И подмазывать не будем. И делаться это должно по-другому. И тут должна быть координация наших действий. Почему одни должны платить налоги, акцизы, пошлины, а другие будут подмазывать? Должна быть наша общая позиция, чтобы одни не были глупее, а другие умнее", - сказал Порошенко.

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