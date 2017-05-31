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В УКРАИНЕ ЗАПРЕТИЛИ ВВОЗ РЯДА ТОВАРОВ ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ (СПИСОК)

31 мая 2017 | 11:00

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В Украине ограничили ввоз ряда товаров, приобретенных в иностранных интернет-магазинах. Список товаров, которые могут не пропустить на таможне, опубликовал сервис мониторинга реестров Opendatabot.


Сообщается, что причина по которой украинская таможня стала изымать посылки с товарами, купленными в зарубежных интернет-магазинах состоит в том, что правообладатель заявил о нарушении прав интеллектуальной собственности. 
 
Оформляя посылку, таможня может проверить, внесена ли торговая марка в таможенный реестр (в нем перечислены торговые марки и лица, которые являются их официальными представителями) и есть ли получатель товара среди импортеров в реестре, и тем самым обнаружить «признаки нарушения прав интеллектуальной собственности». 
 
В связи с ограничениями в украинских магазинах могут подняться цены, также может повыситься риск не получить заказы из-за границы. 
 
В список торговых марок, которые перестанет пропускать таможня вошли: Adidas, Amway, Apple, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Chivas, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, Dormeo, Electrolux, Lego, Leviʼs, LG, Lipton, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance, Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Shell, Subaru, Xerox, Xiaomi и другие. Полный список брендов насчитывает 1257 наименований.

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