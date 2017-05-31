ВМФ России ударили крылатыми ракетами по Сирии

Отмечается, что целями для поражения стали укрытия в районе к востоку от Пальмиры, где находилась тяжелая техника и скопления живой силы боевиков, переброшенных из Ракки.

Указано, что командование США, Турции и Израиля были проинформированы о пусках Россией крылатых ракет по Сирии.

"Командование США, Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках крылатых ракет по действующим каналам взаимодействия", - сказано в сообщении.