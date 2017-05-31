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ВМФ России ударили крылатыми ракетами по Сирии
31 мая 2017 | 10:45
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Российские военные фрегат "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар" запустили четыре крылатые ракеты "Калибр" по району Пальмиры в Сирии. Российское Минобороны заявляет, что удар нацелен на обьекты террористической организации "Исламское государство" (ИДИЛ), передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"С акватории восточной части Средиземного моря фрегатом "Адмирал Эссен" и подводной лодкой "Краснодар" ВМФ России осуществлены пуски четырех крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической группировки ИДИЛ в районе Пальмиры... Все цели поражены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что целями для поражения стали укрытия в районе к востоку от Пальмиры, где находилась тяжелая техника и скопления живой силы боевиков, переброшенных из Ракки.
Указано, что командование США, Турции и Израиля были проинформированы о пусках Россией крылатых ракет по Сирии.
"Командование США, Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках крылатых ракет по действующим каналам взаимодействия", - сказано в сообщении.
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