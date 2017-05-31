ТЕМА

В Восточной Европе обеспокоены практикой двойных стандартов относительно продуктов питания

31 мая 2017 | 10:43

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Качество пищевых продуктов, продаваемых в Центрально-Восточной Европе, хуже чем в западных странах. Таковы выводы управлений по вопросам безопасности продуктов в Венгрии и Словакии, передает УНН со ссылкой на Польское радио.


 

По данным управлений, международные концерны применяют двойные стандарты в продаже продуктов: к газированным напиткам добавляют сироп худшего качества, в соках есть меньше сока, в мясе - меньше мяса, в продуктах есть больше пищевых консервантов и химических веществ.

"Это все влияет на то, что продукты одного производителя нравятся имеют другой вкус на востоке (в бедной части Европы), чем на западе (в богатой части континента)", - говорится в сообщении.

Управление по вопросам безопасности продуктов в Венгрии и Словакии предупредили, что проведут протест и направят дело на рассмотрение Европейской Комиссии.

Напомним, по словам премьера Болгарии, на рынок Болгарии популярные бренды поставляют менее качественную продукцию, чем в Западную Европу.

При этом, по словам отечественных экспертов, с украинскими производителями ситуация аналогичная. На экспорт они отправляют более качественные товары, чем реализуют на внутреннем рынке.

Председатель Ассоциации торговых сетей А.Дорошенко заметил, что такая тенденция наблюдается из-за низкой платежеспособности украинских потребителей, а также из-за отсутствия надлежащего контроля за качеством пищевых продуктов в Украине.

Добавим, что в Украине в последнее время в разы увеличилось количество случаев пищевых отравлений.

 УНН


Поделиться
Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

20 июля 2006 года. Общественные слушания в Киевсовете по вопросу несанкционированной торговли. Мэр Черновецкий - весь в думах о киевлянах
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100