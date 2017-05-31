В Восточной Европе обеспокоены практикой двойных стандартов относительно продуктов питания

По данным управлений, международные концерны применяют двойные стандарты в продаже продуктов: к газированным напиткам добавляют сироп худшего качества, в соках есть меньше сока, в мясе - меньше мяса, в продуктах есть больше пищевых консервантов и химических веществ.

"Это все влияет на то, что продукты одного производителя нравятся имеют другой вкус на востоке (в бедной части Европы), чем на западе (в богатой части континента)", - говорится в сообщении.

Управление по вопросам безопасности продуктов в Венгрии и Словакии предупредили, что проведут протест и направят дело на рассмотрение Европейской Комиссии.

Напомним, по словам премьера Болгарии, на рынок Болгарии популярные бренды поставляют менее качественную продукцию, чем в Западную Европу.

При этом, по словам отечественных экспертов, с украинскими производителями ситуация аналогичная. На экспорт они отправляют более качественные товары, чем реализуют на внутреннем рынке.

Председатель Ассоциации торговых сетей А.Дорошенко заметил, что такая тенденция наблюдается из-за низкой платежеспособности украинских потребителей, а также из-за отсутствия надлежащего контроля за качеством пищевых продуктов в Украине.

Добавим, что в Украине в последнее время в разы увеличилось количество случаев пищевых отравлений.