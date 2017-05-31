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В Восточной Европе обеспокоены практикой двойных стандартов относительно продуктов питания
31 мая 2017 | 10:43
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Качество пищевых продуктов, продаваемых в Центрально-Восточной Европе, хуже чем в западных странах. Таковы выводы управлений по вопросам безопасности продуктов в Венгрии и Словакии, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
По данным управлений, международные концерны применяют двойные стандарты в продаже продуктов: к газированным напиткам добавляют сироп худшего качества, в соках есть меньше сока, в мясе - меньше мяса, в продуктах есть больше пищевых консервантов и химических веществ.
"Это все влияет на то, что продукты одного производителя нравятся имеют другой вкус на востоке (в бедной части Европы), чем на западе (в богатой части континента)", - говорится в сообщении.
Управление по вопросам безопасности продуктов в Венгрии и Словакии предупредили, что проведут протест и направят дело на рассмотрение Европейской Комиссии.
Напомним, по словам премьера Болгарии, на рынок Болгарии популярные бренды поставляют менее качественную продукцию, чем в Западную Европу.
При этом, по словам отечественных экспертов, с украинскими производителями ситуация аналогичная. На экспорт они отправляют более качественные товары, чем реализуют на внутреннем рынке.
Председатель Ассоциации торговых сетей А.Дорошенко заметил, что такая тенденция наблюдается из-за низкой платежеспособности украинских потребителей, а также из-за отсутствия надлежащего контроля за качеством пищевых продуктов в Украине.
Добавим, что в Украине в последнее время в разы увеличилось количество случаев пищевых отравлений.
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