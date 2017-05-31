ТЕМА

Чиновника Госгеокадастра Киевской области задержали на взятке в 200 тыс. грн

31 мая 2017 | 10:37

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Главного специалиста отдела контроля за использованием и охраной земель главного управления Госгеокадастра задержали при получении взятки в 200 тыс. грн за смену целевого назначения 35-ти земельных участков в пригороде Киева. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.


"Военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины совместно с сотрудниками управления защиты экономики в Киевской области департамента защиты экономики Национальной полиции задержан главный специалист отдела контроля за использованием и охраной земель главного управления Госгеокадастра во время получения им неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Нечистый на руку чиновник получил "вознаграждение" в размере 200 тыс. грн за смену целевого назначения 35-ти земельных участков в пригороде Киева.

Чиновника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере сопряженное с вымогательством).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что санкция ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН 26 мая, подозреваемого во взяточничестве чиновника передали на поруки футболистам в Кировоградской области.

Источник: УНН


Поделиться
Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Павел ПАЩЕНКО

12сентября в Киеве Виктор Пинчук объявил о решении активизировать свою деятельность по созданию новой украинской элиты. В частности, он заявил об организации программы помощи студентам.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100