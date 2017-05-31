Чиновника Госгеокадастра Киевской области задержали на взятке в 200 тыс. грн

Нечистый на руку чиновник получил "вознаграждение" в размере 200 тыс. грн за смену целевого назначения 35-ти земельных участков в пригороде Киева.

Чиновника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере сопряженное с вымогательством).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что санкция ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН 26 мая, подозреваемого во взяточничестве чиновника передали на поруки футболистам в Кировоградской области.