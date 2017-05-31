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Швейцарский суд впервые вынес приговор за лайк в Facebook
31 мая 2017 | 10:31
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Окружной суд Цюриха 29 мая вынес обвинительный приговор 45-летнему пользователю Facebook за оскорбительные комментарии, лайки и репосты других оскорбительных сообщений, передает УНН со ссылкой на “Deutsche Welle” .
Формально мужчина был осужден по статье Уголовного кодекса о клевете и назначен штраф в 4000 франков с отсрочкой на два года. Если подсудимый не сделает подобные правонарушения за этот срок, то штраф может быть отменен или снижен.
Иск в суд подал зоозащитник Эрвин Кесслер, которого ответчик называл в комментариях к чужим постов "расистом", "антисемитом" и "фашистом", а также активно распространял подобные заявления других пользователей. При этом в суде ответчик не смог доказать, что действительно есть основания полагать Е.Кесслера таким.
Кроме того, суд решил, что, лайкнув пост с оскорблениями в адрес зоозащитников, ответчик фактически присоединялся к высказанной мысли. В связи с этим суд не принял аргумент защиты о том, что пользователь не несет ответственности за содержание постов, которые лайкает, так как не является их автором.
Этот приговор стал первым случаем в Швейцарии, когда суд вынес обвинительный приговор из-за лайка в Facebook по уголовной статье.
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