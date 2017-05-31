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На Хмельниччині військовим повернули 40 Га землі
31 мая 2017 | 10:02
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Заходами представницького характеру військової прокуратури Міністерству оборони України повернуто 40 га земель лісового фонду.
У 2007 році розпорядженням голови Хмільницької районної державної адміністрації Вінницької області державному підприємству «Хмільницьке лісове господарство» затверджено технічну документацію із землеустрою, на підставі якої у подальшому видано державний акт на право постійного користування земельною ділянкою загальною площею понад 7641 га на території Широкогребельської сільської ради Хмільницького району.
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