ТЕМА

На Хмельниччині військовим повернули 40 Га землі

31 мая 2017 | 10:02

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Заходами представницького характеру військової прокуратури Міністерству оборони України повернуто 40 га земель лісового фонду.


   У 2007 році розпорядженням голови Хмільницької районної державної адміністрації Вінницької області державному підприємству «Хмільницьке лісове господарство» затверджено технічну документацію із землеустрою, на підставі якої у подальшому видано державний акт на право постійного користування земельною ділянкою загальною площею понад 7641 га на території Широкогребельської сільської ради Хмільницького району.


   До складу зазначеної ділянки безпідставно включено землі оборони площею 40 га, що не залишилось поза увагою військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України.

    Судовий розгляд справи тривав понад 3 роки і дійшов до Вищого господарського суду України, який направив справу на новий судовий розгляд до суду першої інстанції.

    Завдяки принциповій позиції військових прокурорів господарським судом Вінницької області винесено законне та обґрунтоване рішення, яким визнано недійсним розпорядження голови Хмільницької районної державної адміністрації Вінницької області та державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, і фактично повернуто Міністерству оборони України 40 га земель лісового фонду.



Поделиться
Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

photos by Monsieur Etienne. Фото парижанки
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100