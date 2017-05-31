На Хмельниччині військовим повернули 40 Га землі



До складу зазначеної ділянки безпідставно включено землі оборони площею 40 га, що не залишилось поза увагою військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України.



Судовий розгляд справи тривав понад 3 роки і дійшов до Вищого господарського суду України, який направив справу на новий судовий розгляд до суду першої інстанції.



Завдяки принциповій позиції військових прокурорів господарським судом Вінницької області винесено законне та обґрунтоване рішення, яким визнано недійсним розпорядження голови Хмільницької районної державної адміністрації Вінницької області та державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, і фактично повернуто Міністерству оборони України 40 га земель лісового фонду.