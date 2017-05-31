Как я стал олимпийцем

31 мая 2017 | 08:30 , Олег Ельцов, ТЕМА

Это раньше, чтобы влиться в олимпийское движение, нужно было ежедневно тяжко тренироваться, добиться включения в сборную, получить разрешение гэбухи на выезд в тыл врага в составе команды… Сегодня все стало намного проще. Тренироваться ежедневно не обязательно, правда тогда само участие в спортивных соревнованиях станет для тебя спортивным подвигом. Не нужно разрешений и согласований. Мне хватило лишь приглашения группы безумных товарищей, которые колесят по миру с целью насоревноваться до упаду. А еще у меня был любимый велик и загранпаспорт с желанием куда-то уехать. Остальное – дело техники.

Сегодня в мире стали чрезвычайно модными всевозможные соревнования любителей: заплывы, забеги, велосоревнования, либо все это вместе – триатлон называется. Эти соревнования собирают тысячи участников, правила – на любой вкус, участники – экс-профи, любители, представители обоих полов и самого разного возраста. Кстати, о возрасте: считается, что эта страсть зрелых дяденек и тетенек посоревноваться вместо того, чтобы сидеть на пляже или на диване перед ТВ объясняется просто: кризис среднего возраста. В жизни поставленных целей достиг, а на покой не тянет. Вот тогда и начинаешь придумывать искусственные цели. Ну, например, проехать на велосипеде 200 км без остановки. Это называется бревет. И на этот вид соревнований я присел несколько лет назад. Правда, соревнуюсь с самим собой. Знаете ли, доехать от Киева до Черкасс – само по себе спортивный подвиг. Тут не обязательно с кем-то соревноваться на скорость. Достаточно записать результат и попробовать в следующем году его превзойти.

Но есть безумцы, которым и этого мало. К веломарафону они добавляют многокилометровый заплыв и классический марафон. Эта дисциплина называется «Айрон мэн» и она тоже весьма популярна в мире. Среди моих знакомых несколько таких отчаянных парней. Чтобы достичь уровня физподготовки, когда твой организм в состоянии справиться со столь адской нагрузкой, нужно вовремя начать спортивный сезон и правильно тренироваться. Поэтому весной – накануне летних соревнований – популярны соревнования-«половинки», в которых спортсмены могут без вреда здоровью проверить свое физическое состояние. В таких соревнованиях спортсмен преодолевает по половине дистанции каждой дисциплины «Айрон мэна»: заплыв – 1,9 км, велозаезд – 90 км, бег – 21 км. Вот в этих соревнованиях меня и пригласили поучаствовать неугомонные товарищи. Проехать – не проблема, пробежать тоже можно, но вот проплыть… Думаю, мои способности в плавании ограничиваются преодолением 100 метров вольным стилем. Поэтому ни о каких полноценных триатлонах я даже не мечтаю. Но эту отговорку товарищи смело парировали: участвуем в эстафете! Есть возможность и такого участия: три человека выполняют программу троеборья – каждый выступает в своей спортивной дисциплине. Решено, едем!

Соревнования проходили в Черногории. Они были сертифицированы известной компанией Oceanlava, что гарантировало высокий уровень организации. Желающих набралось немало: одни делали триатлон самостоятельно, другие в составе команды. Мы забронировали на всех просторные апартаменты в городе Доброта на самом берегу морского залива. Самолетом лететь дорого и неудобно, поэтому решили ехать с велосипедами своим ходом. Нашему семейству выпало место в большущем БМВ товарища. Мой велосипед поехал с другой группой в «Лексусе», габаритами напоминающем трамвай.

Какой бы комфортной не была машина БМВ, но дорога в 2200 км далась нелегко – ее мы преодолели с трудом без ночлега – за 30 часов пути. Особенно тяжко дались последние сотни километров, после того, как мы распрощались с идеальным новеньким автобаном по Хорватии. Вот когда мы оценили прелести евроинтеграции. Хорваты буквально за несколько лет построили грандиозный автобан на кредиты Евросоюза. И ему не грозит ямочный ремонт!

Все наши дорожные мучения были компенсированы видом, который открывался с балкона наших апартаментов. Грандиозный залив, со всех сторон облепленный курортными поселочками, паромной переправой и портом в городе Котор по близости. Каждый день, попивая на балкончике кофе или местное вполне достойное вино, мы наблюдали заход в порт очередного круизного лайнера. С появлением такой махины вокруг становилось как-то тесно, а в самом городе – многолюдно от высыпавших на берег туристов.

Мы приехали заранее, поэтому у нас было время осмотреться, прокатиться по округе, искупаться в заливе и в Адриатическом море в 20 км от нашего поселка. В Которе на горе узнездилась старинная крепость, на которую мы, конечно, залезли. У подножия горы – не менее старинный город, напичканный ресторанчиками и сувенирными лавками. Поскольку туристический сезон еще не начался, то людей не очень много, дорожное движение умеренное. Мы купались, ездили на велосипедах к морю, откатывали маршрут грядущего соревнования, атаковали рыбно-овощной базарчик.

Покатушки на велосипедах в здешних краях – сплошное удовольствие. Дорога весьма пристойного качества тянется вдоль прибрежной линии, мимо тебя мелькают лубочные картинки, а ты просто крутишь педали и радуешься жизни. Но скоро все будет не так…

Близился день соревнований. В городе стало больше народа со спортивной осанкой и велосипедами. Накануне организаторы провели ознакомительную лекцию, закончившуюся «спагетти-пати». Дело в том, что за день-два до соревнований спортсмену следует есть как можно больше углеводов. А их-то в мучных изделиях больше всего. Конечно, не спагетти едиными был полон стол. К ним добавили неимоверное количество пирожных, салаты, фрукты, среди которых выделялась очень ароматная местная клубника размером с яблоко.

Следующим утром – ранний подъем, и мы отправляемся к месту старта первого этапа – заплыву на 1,9 км. Благо, оно находится в ста метрах от нашей обители. Пловцы отправляются из дома в гидрокостюмах и белых тапочках. Тапки выдали организаторы, чтобы участникам было удобно заходить в воду по гальке.

Нам открылась грандиозна картина: свыше 200 участников в черном, в шапочках и очках. Ревет «Ред хот чилли пэйпер», ведущий отсчитывает секунды до старта… Понеслась! Зрелище незабываемое: сотни людей как один ринулись в воду и расталкивая друг-друга погребли с неимоверной скоростью. Эта картина напомнила мне нерест горбуши в реках Курильских островов.

Поснимав своих товарищей, я поспешил в транзитную зону. Это такое место, куда попадают спортсмены после окончания очередного этапа триатлона. Здесь можно переодеться, здесь хранятся велосипеды, здесь же – зона для штрафников. если спортсмен уличен в нарушении правил (например, пристроился за впереди едущим велосипедистом), ему по решению судьи доведется провести в штрафной зоне 10 минут. Но мы-то законопослушные спортсмены – нам нечего бояться.

В среднем пловцу необходимо около часа на преодоление двухкилометровой дистанции. Кстати, первый финишер проплыл за 42 минуты(!). И этим спортсменом оказалась женщина.

Я бдительно высматриваю в фигурах появляющихся финишеров первого этапа Руслана – он в нашем трио первый. Рядом в транзитной зоне со своими велосипедами стоят «конкуренты». Слева от меня россиянин – весь какой-то нервный. В руках – рация, по ней ему кто-то сообщает как продвигается его пловец, отстал ли основной конкурент… Вел у русского очень навороченный, сам он выглядит ну очень круто. И таким людям мне придется скоро противостоять. Руслан забежал в транзитную зону примерно в одно время с русским пловцом. Я нацепил на ногу чип, заменяющий эстафетную палочку и позволяющий отслеживать продвижение спортсмена по дистанции, вывел стального коня к стартовой линии: «Гоу!»

Чуть впереди маячила спина очень крутого русского велосипедиста. Я обогнал его на первой же горке и больше он мне не попадался. А как же крутизна?..

Вообще, соревнование – это отлично! Особенно оно мне понравилось, когда я обгонял крутых пацанов на навороченных велах, лет на 20 меня младше. А вообще гонка была замечательной. Я несся по знакомой уже дороге. Дневная жара еще не наступила, над заливом еще поднималась утренняя дымка, на воде качались поплавки устричных ферм, машины не мешали крутить педали, болельщики на обочинах хлопали и всячески подбадривали.

В середине маршрута был крутой разворот, на котором все снижали скорость. Здесь выстроилась цепочка волонтеров, предлагающих бутылки с водой и изотоником, которые берешь из их рук не останавливаясь. Пустые бутылки велосипедисты «отстреливали» на обочину, где их собралась целая гора. Все это было весело.

Под конец пути у меня начала «садиться батарейка», потому что я взял всего один энергетический батончик для перекуса. Конкуренты же буквально вливали в себя глюкозу: у многих на рамах были приклеены пакетики с энергетическим напитком, которые непосредственно поставляли в кровь столь необходимую энергию.

Безусловно, я проехал бы эти 90 км и без всякой подпитки, но недостаток питания не позволил сделать рывок на финише. В результате меня обогнало насколько человек уже перед самой транзитной зоной. Но я не расстроился. Одним из опередивших оказался дядька в черной футболке с тризубом – наши люди! В целом я показал неплохой результат: средняя скорость 30 км\ч при подъеме в 520 метров. Дома катал и побыстрее, но тут дала о себе знать одна техническая неисправность, которую я обнаружил слишком поздно и не смог устранить.

Я передал чип нашему марафонцу, принял душ в номере и отправился с остальными товарищами к финишу соревнований на площадь у ворот старого города. Организаторы оказались на высоте: красная финишная дорожка, релакс-зона для финишеров, несколько бригад массажистов, пиво, еда и вокруг – счастливые, улыбающиеся люди.

Особенно интересно было наблюдать прибытие к финишу изрядно уставших спортсменов. Многие забегали на красную дорожку с национальным флагом (так я узнал, что на соревнованиях немало украинцев), кто-то финишировал с любимым псом, одна москвичка бежала с двумя детьми, которые все соревнования активно болели за нее. Кстати, наша команда показала не худший результат: 4 часа на всю дистанцию!

Ну вот и весь отчет, а вы решайте: ехать на пляж в Египет или сделать «Айрон мэн». А мне некогда: нужно тренироваться, меньше недели осталось до трехдневного веломарафона по Полесью.